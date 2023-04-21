Расширение с сокращением. Константин Хахалин – о границах

"Расширение жизненного пространства" и "собирание земель" очень часто заканчивается территориальными потерями и репарациями. Так история формулирует свои уроки, которые никак не могут затвердить многочисленные двоечники, отягощённые детскими комплексами и наполеоновскими амбициями. Современность обогатила эти уроки новыми красками: выяснилось, что реально "расширять пространство" или "собирать земли" совсем не обязательно; вполне достаточно много и часто говорить о расширении и собирании. Впрочем, на деле всё случится ровно наоборот, окончится сокращением и разбазариванием.

Международно признанная территория Российской Федерации составляет 17 098 246 квадратных километров, при этом в последние два десятилетия она (если судить не по заявлениям из Кремля, а по позиции ООН, например) "расширялась" исключительно сокращением. В 2005 году Китаю возвращены речные острова на Амуре и Уссури (337 кв. км). В 2010–2013 годах заново демаркирована граница с Азербайджаном с небольшим "плюсом" в его пользу. В связи с отказом от принципа секторального деления Арктики от России "ушли" 87 тысяч кв. км водного пространства Баренцева моря. Путём несложных арифметических вычислений выясняется: территориальные потери России в последние два десятилетия составили около 90 тысяч кв. км. Очевидно, дебет с кредитом не сходится, даже учитывая аннексию Крыма (27 тысяч кв. километров) и оккупацию других украинских территорий, к которым с симпатией относятся только в Северной Корее и Эритрее.

Эталонная китайская классика заключается в том, чтобы расшевелить ситуацию подключением третьего игрока

Упрямые факты, сухая статистика. Однако вера способна заменить любую реальность: теряющая земли Россия "встаёт с колен". Про "как бы прибыло" есть смысл порассуждать отдельно. Даже "безграничный" друг России, Китай, ведёт себя крайне сдержанно: Крым и Донбасс российскими не признаёт. Это прямо сказано на днях послом КНР при ЕС Фу Цуном, уже после исторического визита председателя Си в Россию. Либо Фу Цун, объявивший термин "безграничная дружба" риторическим упражнением, не получил инструкции про стратегическое партнёрство Китая с Россией, либо эти инструкции были совсем про другое.

По части российско-китайской дружбы, в принципе, возникает очень много вопросов. Что понимать под её "безграничностью"? Если буквально, то это про отсутствие границы между РФ и КНР, в отношении которой в Пекине фундаментально неизменна концепция "неравноправных договоров". То есть, как считает руководство КПК, современная линия российско-китайской границы установлена на основании соглашений, подписанных Китаем под принуждением. Например, таким является Пекинский договор 1860 года, определивший границы двух стран на Дальнем Востоке, он был подписан в китайской столице в период её оккупации союзными войсками западных держав. Заключённые под принуждением договоры считаются подлежащими пересмотру, полагают в Пекине, так что и установленная ими линия границы также подлежит пересмотру. То есть нынешняя российско-китайская граница, по мнению Пекина, как бы есть, но её как бы и нет. Такая вот безграничная дружба. Уже без кавычек.

Китай приступил к формулированию нового "безграничного" подхода к состоянию дел на Дальнем Востоке. Пекин высказался и о территориальном споре между Россией и Японией, выводя его из замороженного состояния и активизируя диалог о нерушимости границ, в который можно включить и вопрос нового российско-китайского разграничения. Ранее Пекин поддерживал японскую сторону в вопросе её "северных территорий", ещё при Мао Цзэдуне Китай провозгласил Курильские острова японскими землями, теперь Китай заявляет о своём "полном нейтралитете". Не торопитесь считать внешнюю смену позиции Пекина реверансом в сторону России: эталонная китайская классика заключается в том, чтобы расшевелить ситуацию подключением третьего игрока (часто используется и в переговорной практике, и в коммерческой сфере). Прежде спор о Курилах был позиционным, его "фронт" – стабильным; после изменения тактики "спор" оказывается маневренным, его "фронт" – динамичным. Ситуация перестаёт быть тупиковой, разумеется, в интересах сильнейшего. А сильнейших на Дальнем Востоке сейчас двое: Япония и Китай.

Задача российского расширения на восток, похоже, может быть выполнена только методом сжатия. Безграничная дружба с Китаем – это про новое российско-китайское разграничение, с учётом очередного сокращения территории России в пользу Китая. решения, по убеждению Пекина, равноправного и справедливого.

Константин Хахалин – кандидат исторических наук, синолог



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