Посол Китая в ЕС: слова о "безграничной дружбе" с РФ – лишь риторика

Китай не поддерживает вторжение России в Украину, не признаёт Крым и Донбасс российскими, а заявления о "безграничной дружбе" с Россией являются риторическими. Об этом сказал посол Китая в Евросоюзе Фу Цун в интервью газете New York Times.

Цун прокомментировал заявление о "безграничной дружбе" Москвы и Пекина, сделанное по результатам визита президента России Владимира Путина в Китай накануне российского вторжения в Украину. "[Дружба] без границ – не более чем риторика", – заявил Цун.

При этом он сказал, что Китай не осудил нападение России на соседнюю страну, так как понимает её нарратив об оборонительной войне против НАТО и считает, что "первопричины сложнее", чем говорят западные лидеры.

Также Цун подчеркнул, что Китай не поставляет и не будет поставлять России оружие, а американские утверждения об обратном являются распространением "лжи по телевизору".