Расследование: 17 дипломатов РФ занимались в Нидерландах шпионажем

17 российских дипломатов, высланных из Нидерландов в конце марта, занимались разведывательной деятельностью, в том числе сбором информации о компьютерных чипах для нужд российской армии. Об этом говорится в расследовании нидерландских изданий NOS и Nieuwsuur в сотрудничестве с бельгийской газетой De Tijd.

Как утверждается, 8 депортированных россиян работали в российской службе внешней разведки СВР, ещё 9 — в службе военной разведки (Главное управление Генштаба, известное как ГРУ). При этом они работали в Амстердаме и Гааге в российском торгпредстве, посольстве и аппарате Организации по запрещению химического оружия в Гааге. До сих пор подробности о том, в чём именно их заподозрили власти Нидерландов, не сообщается.

В расследовании отмечается, что спецслужбы Нидерландов, скорее всего, годами знали, кто из сотрудников российских диппредставительств является шпионом, но воздерживались до недавнего времени от депортации, поскольку она вела бы к высылке нидерландских дипломатов из России. После российского вторжения в Украину, однако, страны ЕС выслали около 200 российских дипломатов, под предлогом их занятия шпионской деятельностью.

Издания называют имя одного из высланных - Сергей Пятницкий. Утверждается, что его депортация имела приоритетное значение, поскольку он отвечал за службу шифрования в российском посольстве. Всего были высланы 6 таких специалистов. Остальные 11 передавали в "центр" собранную ими информацию и работали с агентурой. Двое из них, как утверждается, пытались вербовать сотрудников голландской разведки и иностранных спецслужб, действующих в Нидерландах, а также следили за остальными сотрудниками посольства России. Ещё двое россияин, как сообщается, собирали информацию о компьютерных чипах.

Российские власти пока не комментировали расследование. Все случаи высылки дипперсонала из стран Запада МИД России осуждает. Россия, как правило, высылает в ответ западных дипломатов.