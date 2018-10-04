Один из россиян, обвиненных в четверг Нидерландами в попытке хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а Соединенными Штатами – в кибератаках в США и других странах мира, работал в Центре специальных разработок Минобороны. Центр занимается "организацией и проведением научно-исследовательской деятельности в области проблем безопасности информационных и коммуникационных систем" и расположен в соседнем доме с войсковой частью, упоминающейся в обвинительном заключении минюста США против российских хакеров, вмешивавшихся в американские выборы.

В открытых источниках можно найти довольно много информации про российских граждан, о высылке которых из Нидерландов в апреле 2018 года за попытку хакерской атаки на ОЗХО рассказали в среду представители голландского министерства обороны. К моменту этой высылки ОЗХО уже месяц с лишним исследовало "Новичок", которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. В этом отравлении власти Великобритании, в свою очередь, подозревают сотрудников ГРУ – и многое из найденного о новых обвиняемых в хакерских атаках россиянах прямо указывает на их связь с российской военной разведкой.

Особый интерес представляют двое высланных, поскольку, если верить министерству обороны Нидерландов и заявлению минюста США, именно они были "кибероператорами", то есть непосредственно ответственными за взлом компьютерных систем. Это 37-летний Евгений Серебряков (по версии минобороны Нидерландов, он также пытался похитить в Малайзии данные о расследовании катастрофы "Боинга" MH17 под Донецком) и 41-летний Алексей Моренец.

Из фотографий дипломатических паспортов Моренца и Серебрякова, показанных журналистам на пресс-конференции в Гааге (ссылка на презентацию, .pdf) и опубликованных минюстом США, следует, что выданы они были в один день, 17 апреля 2017 года – ровно за год до поездки в Гаагу, где группа из четырех россиян, по версии голландской стороны, пыталась осуществить кибератаку на ОЗХО. Как уже стало привычным по делу "Руслана Боширова" и "Александра Петрова", номера этих паспортов отличались всего одной цифрой (впрочем, в случае с дипломатическими документами это объяснить легче, чем в случае с обычными загранпаспортами, как у "солсберецких отравителей").

Из найденных Радио Свобода данных следует, что как минимум один из этой пары – Евгений Михайлович Серебряков – въехал в Голландию под своим собственным именем. Серебряков работал в Центре специальных разработок Минобороны, занимающемся "организацией и проведением научно-исследовательской деятельности в области проблем безопасности информационных и коммуникационных систем". Его место работы указано рядом с его фамилией в списке авторов статей журнала "Прикладная дискретная математика" за февраль 2014 года (.pdf). В этом номере размещена статья Серебрякова под названием "Восстановление полиномиально усложненной линейной рекурренты максимального периода над кольцом Галуа по старшей координатной последовательности".

В интернете есть сохраненные копии страницы сайта Минобороны, на которой рассказывается о Центре специальных разработок, за несколько лет начиная с 2014 года. С этого момента и как минимум до 11 апреля 2016 года в качестве адреса ЦСР на этой страничке был указан 3-й Лихачевский переулок, д. 8. Но уже 3 октября 2016 года в качестве адреса Центра значится улица Свободы, д. 21. В соседнем доме находится войсковая часть 74455, упомянутая в американском обвинительном заключении против российских хакеров и фигурировавшая в большом расследовании Радио Свобода, посвященном связям этих хакеров с ГРУ.

Забавная деталь: у Евгения Серебрякова, как видно из списка авторов журнала, был адрес электронной почты "ryback_casey@mail.ru". Casey Ryback (Кейси Райбек) – персонаж американского боевика 1992 года "В осаде", рассказывающего историю попытки захвата террористами американского линкора "Миссури" с ядерным оружием на борту. Роль судового кока, спасающего мир от ядерной катастрофы, сыграл в этой картине Стивен Сигал, в ноябре получивший из рук Владимира Путина российское гражданство, а спустя два года заявивший о готовности возглавить Приморский край.

Если не считать работу на ГРУ, Евгений Серебряков вел совершенно обычный образ жизни для мужчины своего возраста: например, пользовался игровым видеостримингом Twitch и играл в футбол в любительской футбольной лиге.

Еще одна связь между высланными из Нидерландов россиянами и вмешательством России в американские выборы, в котором уверены в Вашингтоне, снова ведет нас к ГРУ (ныне – Главному управлению Генштаба МО РФ). Речь идет об адресе, на который 41-летний Алексей Моренец вызывал такси в аэропорт Шереметьево, чтобы лететь в Голландию. Из чека, вероятно, найденного при задержании голландской полицией четырех россиян и показанного в четверг журналистам, следует, что это Несвижский переулок – именно между ним и Комсомольским проспектом расположена другая войсковая часть из упомянутого выше расследования Радио Свобода о "хакерах ГРУ" и американского обвинительного заключения по делу "русских хакеров".

Речь идет о войсковой части 26165 в комплексе зданий Министерства обороны на территории бывших Хамовнических казарм. В СССР эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ и официально называлась "85-м главным центром специальной службы ГРУ". Сегодня, если судить по многочисленным упоминаниям в интернете, специалисты части занимаются также современными компьютерными технологиями. Подпись командира части Виктора Борисовича Нетыкшо, первого номера в американском обвинительном заключении, стоит под договорами о сотрудничестве с рядом московских математических гимназий и лицеев – например, гимназий 1507, 1573 и 1517, где ГРУ, вероятно, могло набирать будущих "хакеров" (ссылка на один из договоров, .pdf).

Редактор проекта "Муниципальный сканер" Михаил Маглов также обратил внимание на то, что Алексей Моренец в 1999 году закончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, а его полный тезка с таким же годом рождения жил в ЗАТО (закрытом административном территориальном образовании) Островной в Мурманской области. Именно этот регион указан как место рождения Моренца и в паспорте, показанном журналистам на пресс-конференции в Гааге.