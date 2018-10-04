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Расследования

"Центр специальных разработок". Как высланные из Голландии россияне связаны с ГРУ

Дипломатический паспорт Евгения Серебрякова, по которому он въехал в Нидерланды

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Один из россиян, обвиненных в четверг Нидерландами в попытке хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а Соединенными Штатами – в кибератаках в США и других странах мира, работал в Центре специальных разработок Минобороны. Центр занимается "организацией и проведением научно-исследовательской деятельности в области проблем безопасности информационных и коммуникационных систем" и расположен в соседнем доме с войсковой частью, упоминающейся в обвинительном заключении минюста США против российских хакеров, вмешивавшихся в американские выборы.

В открытых источниках можно найти довольно много информации про российских граждан, о высылке которых из Нидерландов в апреле 2018 года за попытку хакерской атаки на ОЗХО рассказали в среду представители голландского министерства обороны. К моменту этой высылки ОЗХО уже месяц с лишним исследовало "Новичок", которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. В этом отравлении власти Великобритании, в свою очередь, подозревают сотрудников ГРУ – и многое из найденного о новых обвиняемых в хакерских атаках россиянах прямо указывает на их связь с российской военной разведкой.

Особый интерес представляют двое высланных, поскольку, если верить министерству обороны Нидерландов и заявлению минюста США, именно они были "кибероператорами", то есть непосредственно ответственными за взлом компьютерных систем. Это 37-летний Евгений Серебряков (по версии минобороны Нидерландов, он также пытался похитить в Малайзии данные о расследовании катастрофы "Боинга" MH17 под Донецком) и 41-летний Алексей Моренец.

Четверо российских граждан, предположительно, пытавшихся совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия
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Из фотографий дипломатических паспортов Моренца и Серебрякова, показанных журналистам на пресс-конференции в Гааге (ссылка на презентацию, .pdf) и опубликованных минюстом США, следует, что выданы они были в один день, 17 апреля 2017 года – ровно за год до поездки в Гаагу, где группа из четырех россиян, по версии голландской стороны, пыталась осуществить кибератаку на ОЗХО. Как уже стало привычным по делу "Руслана Боширова" и "Александра Петрова", номера этих паспортов отличались всего одной цифрой (впрочем, в случае с дипломатическими документами это объяснить легче, чем в случае с обычными загранпаспортами, как у "солсберецких отравителей").

Из найденных Радио Свобода данных следует, что как минимум один из этой пары – Евгений Михайлович Серебряков – въехал в Голландию под своим собственным именем. Серебряков работал в Центре специальных разработок Минобороны, занимающемся "организацией и проведением научно-исследовательской деятельности в области проблем безопасности информационных и коммуникационных систем". Его место работы указано рядом с его фамилией в списке авторов статей журнала "Прикладная дискретная математика" за февраль 2014 года (.pdf). В этом номере размещена статья Серебрякова под названием "Восстановление полиномиально усложненной линейной рекурренты максимального периода над кольцом Галуа по старшей координатной последовательности".

В интернете есть сохраненные копии страницы сайта Минобороны, на которой рассказывается о Центре специальных разработок, за несколько лет начиная с 2014 года. С этого момента и как минимум до 11 апреля 2016 года в качестве адреса ЦСР на этой страничке был указан 3-й Лихачевский переулок, д. 8. Но уже 3 октября 2016 года в качестве адреса Центра значится улица Свободы, д. 21. В соседнем доме находится войсковая часть 74455, упомянутая в американском обвинительном заключении против российских хакеров и фигурировавшая в большом расследовании Радио Свобода, посвященном связям этих хакеров с ГРУ.

Медаль "На службе Отечеству" с эмблемой войсковой части 74455 ГУ ГШ МО РФ, упомянутой в обвинительном заключении Большого федерального жюри присяжных США
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Забавная деталь: у Евгения Серебрякова, как видно из списка авторов журнала, был адрес электронной почты "ryback_casey@mail.ru". Casey Ryback (Кейси Райбек) – персонаж американского боевика 1992 года "В осаде", рассказывающего историю попытки захвата террористами американского линкора "Миссури" с ядерным оружием на борту. Роль судового кока, спасающего мир от ядерной катастрофы, сыграл в этой картине Стивен Сигал, в ноябре получивший из рук Владимира Путина российское гражданство, а спустя два года заявивший о готовности возглавить Приморский край.

Если не считать работу на ГРУ, Евгений Серебряков вел совершенно обычный образ жизни для мужчины своего возраста: например, пользовался игровым видеостримингом Twitch и играл в футбол в любительской футбольной лиге.

Еще одна связь между высланными из Нидерландов россиянами и вмешательством России в американские выборы, в котором уверены в Вашингтоне, снова ведет нас к ГРУ (ныне – Главному управлению Генштаба МО РФ). Речь идет об адресе, на который 41-летний Алексей Моренец вызывал такси в аэропорт Шереметьево, чтобы лететь в Голландию. Из чека, вероятно, найденного при задержании голландской полицией четырех россиян и показанного в четверг журналистам, следует, что это Несвижский переулок – именно между ним и Комсомольским проспектом расположена другая войсковая часть из упомянутого выше расследования Радио Свобода о "хакерах ГРУ" и американского обвинительного заключения по делу "русских хакеров".

Речь идет о войсковой части 26165 в комплексе зданий Министерства обороны на территории бывших Хамовнических казарм. В СССР эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ и официально называлась "85-м главным центром специальной службы ГРУ". Сегодня, если судить по многочисленным упоминаниям в интернете, специалисты части занимаются также современными компьютерными технологиями. Подпись командира части Виктора Борисовича Нетыкшо, первого номера в американском обвинительном заключении, стоит под договорами о сотрудничестве с рядом московских математических гимназий и лицеев – например, гимназий 1507, 1573 и 1517, где ГРУ, вероятно, могло набирать будущих "хакеров" (ссылка на один из договоров, .pdf).

Въезд на территорию войсковой части 26165
Въезд на территорию войсковой части 26165

Редактор проекта "Муниципальный сканер" Михаил Маглов также обратил внимание на то, что Алексей Моренец в 1999 году закончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, а его полный тезка с таким же годом рождения жил в ЗАТО (закрытом административном территориальном образовании) Островной в Мурманской области. Именно этот регион указан как место рождения Моренца и в паспорте, показанном журналистам на пресс-конференции в Гааге.

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