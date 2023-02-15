Расследование: хакеры из Израиля вмешивались в выборы по всему миру

Хакерская группа "Команда Хорхе" из Израиля вмешивалась в политические процессы по всему миру по заказу партий и частных компаний. Об этом говорится в совместно расследовании журналистов нескольких изданий, включая The Maker, Haaretz, Le Monde и Der Spiegel.

Руководитель хакерской группы Таль Ханан работает под псевдонимом Хорхе. По данным журналистов, он служил в израильском спецназе. Ханан говорил, что команда имеет шесть офисов по всему миру и может тайно манипулировать общественным мнением, говорится в расследовании.

Трое журналистов-расследователей обратились к "Команде Хорхе", представившись консультантами, работающими в Африке, и попросили помощи в отсрочке выборов в одной из стран.

На встречах участники "Команды Хорхе" рассказывали, как они умеют распространять дезинформацию в соцсетях, а также собирать информацию с помощью взлома аккаунтов в Gmail и Telegram - в том числе в сотрудничестве с местными операторами мобильной связи, пишут журналисты.

В отчёте упоминается, что группировка, в частности, запросила шесть миллионов евро для срыва выборов в Чаде. Речь при этом шла об организации взрыва на рынке в столице страны Нджамене.

"Команда Хорхе" также рассказала, что провела более 30 кампаний в разных странах и, в частности, организовала кибератаку, направленную на срыв референдума о независимости Каталонии в 2014 году. Тогда голосование не состоялось.

Журналисты также пишут, что израильские хакеры предлагали услуги британской аналитической компании Cambridge Analytica – в том числе по предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа в 2016 году.

В начале 2018 года СМИ обвинили Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. Информация могла использоваться для влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе на голосование по Брекзиту и в интересах националистической партии "Национальный фронт" во Франции.

После скандала основателю Facebook Майклу Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США, а Cambridge Analytica прекратила свою работу.

В общей сложности расследователи записали шесть часов бесед с "Командой Хорхе" и её руководством. Ханан свою причастность к незаконной деятельности отверг.