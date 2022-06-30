Канадский IT-специалист признался в работе на российских хакеров

IT-специалист с опытом работы в канадском правительстве признался в суде США в сотрудничестве с группой хакеров, атаковавших американские и международные компании, больницы, школы и университеты. Об этом пишет Би-би-си.

Осуждённого зовут Себастьен Вашон-Дежарден, ему 34 года. При обыске в его квартире в Квебеке полиция нашла 27 миллионов долларов в криптовалюте. По данным следствия, канадец состоял в группе NetWalker и совершал атаки с апреля по декабрь 2020 года. Жертвами стали 17 компаний по всему миру.

Вашон-Дежарден был арестован в Канаде в январе 2021 года и затем экстрадирован в США, где велось расследование атак NetWalker. Группировка давала хакерам доступ к вредоносному программному обеспечению, заражающему компьютер или сеть, и блокирующему доступ к системе. За разблокировку группировка требовала от жертвы выкуп.

В состав группировки NetWalker входило около 100 человек, включая аффилированных с ней IT-специалистов, которым удалось получить от своих жертв по меньшей мере 40 миллионов долларов.

анадец признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, а также в попытке доступа к защищенному компьютеру. Суд согласился не рассматривать два других обвинения. Вашон-Дежардену грозит 10 лет лишения свободы.

Это один из редких случаев успешного поиска и задержания хакера, работавшего на базирующуюся в России группу, отмечает Би-би-си.