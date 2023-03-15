Расследование: у Кремля есть план сближения Кишинёва с Москвой

У Кремля есть план по поэтапному сближению Кишинёва с Москвой. Об этом сообщают немецкие СМИ. Группе изданий удалось получить и проанализировать стратегический документ, в котором намечены меры по поддержанию пророссийских настроений и препятствию западной ориентации молдавских властей.

Расследование проводили общественно-правовые телерадиокомпании WDR, NDR и издание Süddeutsche Zeitung при участии международных партнеров из Yahoo News, Delfi Estonia, Kyiv Independent, Expressen, Frontstory.pl, VSQuare, Belarusian Investigative Center, Dossier Center и Rise. Западные эксперты подтвердили подлинность документа.

Пятистраничный стратегический план описывает меры по расширению политического, военного, торгового и экономического сотрудничества, а также совместной работы в секторе безопасности и в общественных сферах.

Кишинёву уделяется важное значение как форпосту в противостоянии с Западом. Главная цель в ближайшие десять лет – отразить попытки внешних сил, в том числе НАТО, по вмешательству в молдавские внутренние дела. В связи с этим рассматривается содействие по вступлению страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийское экономическое сообщество, пишут расследователи.

Кишинёв, по замыслам авторов документа, должен переориентироваться на российский рынок сбыта и ввести дистанционное обучение русскому языку. До 2030 года в стране должно быть развернута широкая сеть российских СМИ. В одном из пунктов рассматривается укрепление военного присутствия России в самопровозглашённом Приднестровье.

По всей вероятности, документ был подготовлен теми же экспертами, которые разработали стратегию по присоединению Республики Беларусь.

Администрация президента России не ответила на обращение СМИ с просьбой о комментарии.

Во время прошедших на днях в Кишинёве пророссийских демонстраций полиция задержала семь подозреваемых. Им вменяют в вину дестабилизирующие действия по заданию российских спецслужб.

В прошлом месяце молдавский президент Майя Санду рассказала, что Москва хочет привести к руководству в Кишинёве своих ставленников. О намерениях российской стороны молдавские структуры уведомили коллеги из украинских спецслужб. По мнению Санду, цели России – остановить евроинтеграцию страны и использовать её в войне против Украины.

Российский МИД в ответ заявил, что утверждения Майи Санду совершенно необоснованны и ничем не подтверждены. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряжённости и попытках втянуть Кишинёв "в жёсткую конфронтацию" с Москвой.

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