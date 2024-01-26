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Расследователи назвали Тайвань крупнейшим поставщиком станков для ВПК России

Российская военная промышленность получает современные станки из Тайваня несмотря введённые Тайбэем санкции. Об этом говорится в совместном расследовании тайваньского издания тайваньского The Reporter и российского The Insider.

После вторжения в Украину в 2022 году против России введено беспрецедентное число западных санкций. Ко многим из них присоединился и Тайвань, один из крупнейших в мире производителей электроники и микрочипов.

Однако частично признанное государство продолжает поставлять России станки для металлообработки, использующиеся в военной промышленности, говорится в совместном расследовании. Несмотря на то, что местная администрация запретила такие поставки, станки продолжают попадать в Россию через третьи страны, преимущественно, через Турцию.

Перепродажа приносит производителям и посредникам высокую прибыль, следует из материалов. Редакция The Reporter обнаружила как станок стоимостью от 60 до до 180 тысяч долларов у посредников в третьих странах был продан российскому производителю крылатых ракет и космической техники Корпорация "Комета" в Москве уже за миллион долларов.

Издание приводит рассказ анонимного сотрудника промышленной ассоциации Тайваня, побывавшего на выставке оборудования в континентальном Китае в 2023 году. На фоне низкого из-за кризиса спроса со стороны Китая выставка была заполнена российскими покупателями, готовыми покупать станки на месте и за наличные.

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