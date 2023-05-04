Раздувшийся аналог Солнца проглотил планету на глазах у учёных

Американские учёные впервые наблюдали, как раздувшаяся от старости звезда проглотила планету и выплюнула её остатки. Та же судьба ожидает Землю через пять миллиардов лет.

Звезде, которая по размерам и составу была похожа на Солнце, десять миллиардов лет. Она находится в конце своего жизненного цикла: в её ядре закончилось водородное топливо и её размеры увеличиваются. По мере роста поверхность звезды достигла планеты, которая вращалась вокруг – и поглотила её, вызвав вспышку.

Красные звёзды-гиганты могут раздуваться в сотни раз больше своего первоначального диаметра, поглощая любые планеты на своём пути. По мнению Кишалая Де из Массачусетского технологического института, Солнце проглотит три самые близкие к нему планеты: Меркурий, Венеру и Землю, когда войдёт в стадию красного гиганта примерно через пять миллиардов лет.