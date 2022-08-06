Учёный извинился за фото ломтика колбасы под видом "далёкой звезды"

Французский учёный извинился за публикацию фотографии кружка испанской колбасы – чоризо, которую он выдал за изображение далёкой звезды. Таким образом он хотел призвать к осторожности в отношении "очевидных изображений". На серию твитов обратил внимание телеканал CNN.
Известный физик и директор Французской комиссии по альтернативным источникам и атомной энергии Этьен Кляйн опубликовал снимок ломтика чоризо, выдав его за фото Проксимы Центавра – ближайшей к Солнцу звезды. Кляйн высоко оценил "уровень детализации" изображения, якобы сделанного космическим телескопом "Джеймс Уэбб".
Фотография набрала более 15 тысяч "лайков", ею поделились свыше двух тысяч человек, поверивших учёному на слово.
Позже Кляйн извинился за обман. Он заявил, что таким образом хотел "призвать к осторожности в отношении вроде бы очевидных изображений". Кроме того, учёный опубликовал фото Колеса телеги – галактики, находящейся в 500 миллионах световых лет от Земли. Кляйн заверил, что на этот раз фото настоящее.
- Космический телескоп "Джеймс Уэбб" был запущен в космос в декабре 2021 года. Это совместный проект NASA, Европейского и канадского космических агентств. "Джеймс Уэбб" – один из самых амбициозных проектов в мировой астрономии. Аппарат обошёлся НАСА в десять миллиардов долларов. Он разрабатывался и готовился к запуску 25 лет. При этом его расчётный срок службы не превышает десяти лет. После этого у него закончится топливо, что не позволит держать его на нужной для работы орбите.
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