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Космический телескоп "Джеймс Уэбб" прислал первые снимки

"Джеймс Уэбб" на Земле, архив

Американское космическое агентство НАСА опубликовало первые снимки инфракрасного космического телескопа "Джеймс Уэбб", который был выведен в космос в конце декабря. Первыми фотографиями стали "селфи" главного зеркала телескопа и изображение звезды HD 84406 в созвездии Большой Медведицы.

"Селфи" главного зеркала телескопа
"Селфи" главного зеркала телескопа

Первые снимки использованы для юстировки оптической системы, поэтому на снимке HD 84406 оказались сразу 18 изображений звезды. Каждое из них было снято с использованием одного из 18 зеркал телескопа, теперь учёным предстоит настроить наклон зеркал так, чтобы множество изображений складывались в одну чёткую фотографию.

Ожидается, что настройка телескопа, в том числе калибровка его научных инструментов, продлится около пяти месяцев, после этого он будет готов к полноценной работе.

"Джеймс Уэбб" — один из самых амбициозных проектов в мировой космонавтике. Аппарат обошёлся НАСА в 10 миллиардов долларов. Он разрабатывался и готовился к запуску 25 лет. При этом его расчётный срок службы от пяти с половиной до 10 лет. После этого у него закончится топливо, что не позволит держать его на нужной для работы орбите.

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