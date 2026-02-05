Разговор на равных. Ольга Абраменко – о заботах и заслугах ООН

Все чаще говорят о кризисе в системе защиты прав человека ООН. Тревожит выход США из многих органов ООН, в частности, ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека, Социально-экономического совета ООН (ЭКОСОС), Комиссии ООН по международному праву, Фонда демократии ООН, структур по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, защиты детей и других. Существованию организации объединенных наций угрожает и финансовый кризис: в декабре 2025 года Генсек Антонио Гуттериш сообщил, что общая задолженность стран-участниц ООН составляет около 1,586 млрд. долл. – только 145 из 193 стран-участниц полностью оплатили взносы за 2025 год (Россия тоже была в числе должников). Финансовый кризис ООН особенно негативно может сказаться на тех уязвимых группах, для которых в системе ООН были созданы специальные органы. Я имею в виду коренные народы – ведь они, как правило, в силу непреодоленного колониального прошлого очень плохо представлены в своих странах и не могут полноценно участвовать в принятии решений по проблемам, которые их касаются.

Россия стремится к доминированию в ООН, продвигает свою позицию

Постоянный форум по правам коренных народов (2000), Экспертный механизм по правам коренных народов (2007) – это сравнительно новые органы в ООН, поскольку необходимость защиты прав коренных народов и преодоления исторической несправедливости была осознана мировым сообществом не так давно. Ключевые документы о правах коренных народов были приняты 20-35 лет назад: Конвенция МОТ №169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах (1989), Конвенция ООН о биологическом разнообразии (1993), Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1994), основной документ в этом поле – Декларация ООН о правах коренных народов (2007). В России профильные законы о защите коренных малочисленных народов тоже были приняты в конце 1990-х - начале 2000-х гг. – и это прямое следствие международного сотрудничества, обмена опытом – возможностей, которые открылись перед коренными народами России после перестройки. Именно для коренных народов особое значение имеет климатическая повестка, так как изменение климата сказывается в первую очередь на их традиционных территориях, – поэтому так важно, что они хотя бы в стенах ООН могут на равных разговаривать с правительствами, взывать к международной солидарности.

Россия отнюдь не собирается покидать ООН – напротив, стремится к доминированию, продвигает свою позицию, совсем не защищая права человека, а настаивая на "традиционных ценностях" и оправдании антиукраинской агрессии в том числе через структуры, относящиеся к правам коренным народам и климату. Через лояльных активистов из числа коренных народов Россия стремится отменить санкции, а на недавней 30-й Конференции ООН по изменению климата Россия, в коалиции с другими консервативными странами, билась за каждое слово в Гендерном плане действий – точнее, против общепринятого понятия гендера, допускающего небинарность. Государственные делегации РФ охотно приезжают с докладами в различные Комитеты ООН и отстаивают там государственную точку зрения – если говорить о коренных народах, то представители РФ очень гордятся достижениями и довольно нервно реагируют на критику. Тем циничнее выглядит реальная политика России по отношению к коренным народам – преследование за то, что они выступают в международных органах, созданных специально для них.

Российская власть целенаправленно криминализирует саму идею сотрудничества с ООН

В декабре 2025 года по всей стране – от Санкт-Петербурга до Республики Саха – прошли обыски у активистов, журналистов и правозащитников, выступавших не только на местном уровне, но и в профильных органах ООН. В Мурманской области обыск прошел у Валентины Совкиной, известной активистки народа саами, члена Постоянного форума ООН по правам коренных народов. Она была вынуждена покинуть Россию и в своем заявлении (23.12.2025) подчеркнула: "Мы должны называть вещи своими именами: это не борьба с терроризмом, это политическая месть. Это прямое наказание со стороны государства за то, что представители коренных народов смеют обращаться в ООН, говорить о нарушениях своих прав, участвовать в работе международных органов и говорить правду о том, что происходит в России. Российская власть целенаправленно криминализирует саму идею сотрудничества с Организацией объединённых наций. Сегодня в России практически уничтожено пространство для свободного и независимого мнения. Любая критика, любое инакомыслие, любая самостоятельная общественная деятельность жёстко подавляются. Особенно цинично то, что удар наносится по самым уязвимым — по коренным малочисленным народам Сибири и Арктики, которые социально не защищены, живут в отдалённых поселках, в сложных природных условиях, не обладают политическим весом и невидимы для "большого общества". Наши народы не могут защищать свои права иначе, как через международное право. И именно за это нас сегодня наказывают".

В Москве после обыска под стражу была заключена Дарья Егерева, представительница коренного малочисленного народа селькупов. К сожалению, от репрессий ее не защитило то, что она состоит в Координационном органе ООН по вопросам коренных народов; с 2023 года – сопредседательница Международного форума коренных народов по изменению климата; в ноябре 2025 года она выступала на ежегодной Конференции сторон Конвенции об изменении климата (СОР30) в Бразилии. Наоборот – именно эта ее деятельность стала поводом для обвинения «в участии в деятельности террористической организации» (ч. 2 ст. 205.5 УК, что грозит сроком 10-20 лет лишения свободы). Международный форум коренных народов по изменению климата (IIPFCC) осудил ее незаконный арест и потребовал ее немедленного освобождения, назвав действия российских властей "местью за ее законное и мирное участие в СОР-30 и других процессах ООН".

Хочется надеяться, что финансовый кризис ООН не затронет структуры, предназначенные защищать права коренных народов – ведь без достаточного финансирования равное участие коренных народов в глобальной повестке невозможно. Как любят говорить экскурсоводы в здании ООН в Женеве, ООН кажется излишне бюрократизированной, бюджет ООН кажется раздутым – но сравните его с мировыми расходами на войну, и окажется, что содержать ООН значительно дешевле, чем тратить огромные средства на армии и бомбы.

Заменить чем-то другим ООН будет трудно потому, что её создание было результатом долгих процессов, уже существовавшего опыта Лиги Наций, а некоторые её органы и вовсе уникальны (как уже упомянутые механизмы защиты коренных народов).

Основная декларированная цель ООН – именно предотвращение войн и разрешение международных конфликтов мирным путем. Выстраданность этих идей можно видеть в самом выборе слов в основных документах ООН. Устав ООН начинается так: "Мы, народы Объединённых Наций, в полной решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принёсшей человечеству невыразимое горе, стремимся вновь утвердить веру в основные права и свободы человека".

А Всеобщая декларация прав человека, принятая вскоре после создания ООН (1948), начинается так: "Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей..."

Это особенно важно для коренных народов, у которых нет альтернативы – если для каких-то других уязвимых групп, возможно, есть другие источники и возможности защиты прав на международном уровне, то у многих коренных народов просто нет адекватного представительства нигде, кроме ООН.





Ольга Абраменко – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​