Гуманитарное финансирование ООН опустилось до десятилетнего минимума

Гуманитарное финансирование ООН сократилось до рекордно низкого уровня за последнее десять лет. В этом году, по данным за ноябрь, организация получила всего 12 миллиардов долларов, что покрывает лишь чуть более четверти потребностей. Об этом пишет агентство Reuters.

На следующий год ООН призвала выделить 23 миллиарда долларов – в два раза меньше, чем организация хотела привлечь на 2025 год. Это означает, что десятки миллионов людей, нуждающихся в экстренной помощи, останутся без нее.

Как отмечает Reuters, сокращение финансирования усугубляет другие проблемы, с которыми сталкиваются гуманитарные организации, включая риски для безопасности персонала в зонах конфликтов.

"Мы перегружены, недофинансированы и подвергаемся атакам. И мы отправляем скорую помощь к месту пожара. От вашего имени. Но теперь нас ещё и просят тушить пожар. А в баке недостаточно воды. И по нам стреляют", – заявил координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.

Международная организация по миграции также сокращает финансирование – на следующий год она запросила вдвое меньше средств, чем на 2025 год. Организация хочет привлечь 4,7 миллиарда долларов для оказания помощи 41 миллиону человек, вынужденных покинуть свои дома из-за изменения климата или конфликтов, а также для содействия их возвращению.

Reuters отмечает, что гуманитарные учреждения ООН по большей части зависят от добровольных пожертвований западных доноров, причем крупнейшим донором обычно являются Соединенные Штаты.