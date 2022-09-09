Разговор о важном. Вадим Сидоров – о гибридной логике

Владимир Путин преподал урок истории российским школьникам: помимо "резиновой попы" он рассуждал о "квазигосударствах", но смыслы и того, и другого для слушателей остались неясными. "Квазигосударством" предсказуемо оказалась Украина. "У Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такого государства. Вот после революции 1917 года всякие квазигосударственные образования создавались, а потом при формировании Советского Союза возникла Украина", – заявил детям президент России.

Но возникает вопрос: а признанные Россией в качестве полноценных государств "ДНР" и "ЛНР" или Абхазия с Южной Осетией разве не "квазигосударственные образования"? Ведь первые два существуют исключительно потому, что прямое военное вмешательство России летом 2014 года не позволило Вооруженным силам Украины восстановить территориальную целостность страны. Да и с Южной Осетией в 2008 году произошла точно такая же история. При этом государствами, признанными международным сообществом, являются именно Украина и Грузия, а не те созданные на их территории сепаратистские образования, существующие благодаря Кремлю.

Нет логики, по которой квазигосударственным образованием следует признать государство, провозглашенное в ответ на переворот и начатую против него войну

"Квазигосударственным образованием", о котором говорит Путин, он, очевидно, считает Украинскую Народную Республику. Однако Советская Россия, заключив 3 марта 1918 года Брестский договор с Центральными державами, в соответствии с его 6-й статьей обязалась признать УНР. Само же провозглашение независимости УНР полностью обосновывалось той же логикой, которой Путин сегодня оправдывает отторжение от Украины территорий Крыма и Донбасса. "После государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма... не захотели признать результаты этого переворота. Это такая не детская тема, но она достаточно понятная. Против них начали фактически войну", – сказал во время "разговора о важном" Путин, повторив тем самым то, что уже неоднократно говорил в прошлом.

Именно в ответ на большевистский государственный переворот в Петрограде и начатую большевиками войну УНР и провозгласила свою независимость. После Февральской революции Всеукраинский национальный Съезд провозгласил автономию, а не независимость Украины. 3 июля 1917 года Всероссийское Временное Правительство и Украинская Центральная Рада установили официальные отношения. Но и в этот момент речи об отделении Украины не шло. "Во имя создания порядка в нашем крае, во имя спасения всей России оповещаем: отныне Украина становится Украинской Народной Республикой. Не отделяясь от республики Российской и сберегая единство её, мы твердо станем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь всей России, чтобы вся республика Российская стала федерацией равных и свободных народов", – гласил третий Универсал Центральной Рады.

Квазигосударственное образование большевиков в Петрограде не только начало фактическую войну против УНР, но и 24–25 декабря организовало на её территории свой "филиал", Украинскую Советскую Республику. Только тогда в условиях исчезновения легитимного Временного правительства и разгона большевиками Учредительного собрания 9 января 1918 года была провозглашена независимость УНР, которое обязались признать и большевики, как это сделали 30 государств, в 23 из которых независимое украинское государство открыло свои посольства.

Нет никакой логики, по которой квазигосударственным образованием следовало бы признавать государство, провозглашенное в ответ на переворот и начатую против него войну, признанное международным сообществом, – а не "государство" тех, кто устроил этот переворот и вёл войну против государства, которое обязывался признать. Хотя нет, такая логика все же есть – "гибридная". В данном случае она представляет собой ещё и воплощение принципа "Государство – это я". Иначе говоря, государство – это лишь то, что признает таковым Путин, а то, что он государством не признает, объявляется недостойным существования.

Вадим Сидоров – этнолог и блогер, живёт в Праге



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