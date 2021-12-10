Компания-разработчик видеоигр Ward B обвинила концерн "Калашников" в краже дизайна дробовика. Она потребовала от оружейного производителя убрать все изображения этого оружия с сайта и из социальных сетей и остановить его производство. Об этом пишет издание IGN.

В августе 2020 года "Калашников" провёл презентацию нового дробовика "Ультима". На сайте производителя сказано, что дробовик обладает "улучшенной эргономикой и ультрасовременным дизайном".

В Ward B утверждают, что дизайн был скопирован с дробовика "Мастодонт", анонсированного в ещё не вышедшей видеоигре Oceanic. "Калашников", как утверждается, в марте 2020 года отправлял заявку на покупку прав на использование дизайн, но позднее компания в одностороннем порядке прекратила переписку.

Представитель "Калашникова" заявил IGN, переговоры со студией были "предварительными", а дизайн дробовика сделан с нуля российским специалистом. Он предоставил редакции патент на дробовик и заключение об оригинальности работы от Российского союза дизайнеров. Одновременно оружейники связались с дизайнером, работавшим над дизайном ружья в Ward B и попытались купить у него права на его работу, пишет издание.

Генеральный директор Ward B заявил, что его студия уже не надеется на юридическое решение проблемы: им необходимо подавать заявление о нарушении авторских прав в российский суд, но сейчас у разработчиков нет на это денег. Дробовик "Ультима" продаётся на сайте "Калашникова" за 130 тысяч рублей (около 1800 долларов).