С памятника Калашникову спилили фрагмент винтовки Шмайссера

С постамента памятника конструктору оружия Михаилу Калашникову в Москве демонтировали фрагмент с изображением чертежа немецкой штурмовой винтовки. Видео с места работ публикует на своем сайте Пятый канал.

Внимание на элемент памятника обратил военный историк Юрий Пашолок. После этого исполнительный директор Российского военно-исторического общества, заказавшего возведение монумента, заявил, что фрагмент скульптурной композиции демонтируют. По словам Владислава Кононова, демонтажом и установкой нового элемента займется скульптор Салават Щербаков. Он уже признал свою ошибку.

Штурмовая винтовка конструктора Хуго Шмайссера StG 44 разработана в начале 40-х годов в нацистской Германии. Калашников сконструировал свой автомат в 1947 году. В 1949 году автомат приняли на вооружение.

Памятник Калашникову установили на Садовом кольце 19 сентября. Его спроектировали по инициативе Российского военно-исторического общества. Часть жителей района высказались против памятника. Калашников, по их мнению, не имеет отношения ни к Москве, ни к Садовому кольцу.