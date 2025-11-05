Разведка: КНДР направила в РФ 5000 военных строителей и 1000 сапёров

Разведка Южной Кореи (NIS) сообщила об отправке пяти тысяч северокорейских военных строителей в Россию. Южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщает об этом со ссылкой на депутатов парламента, для которых представители разведки провели закрытый брифинг.

По словам одного из депутатов, военных строителей перебрасывают в Россию с сентября, их труд предположительно будет использован для восстановления инфраструктуры.

Также сообщается, что из КНДР в Россию отправились около тысячи сапёров, которые будут участвовать в разминировании территории - по всей видимости, в Курской области, где с августа прошлого года до весны нынешнего велись бои. В них участвовали и северокорейские военнослужащие.

Согласно данным американской разведки, в боях участвовало более 10 тысяч северокорейских военных. Их потери оцениваются в несколько тысяч убитыми и ранеными. В апреле 2025 года Владимир Путин поблагодарил севрокорейских военных за участие в боях в Курской области. Центральное телеграфное агентство Кореи также подтвердило участие военнослужащих из КНДР в боевых действиях в России.

В июне 2025 года агентство ТАСС по итогам переговоров в Пхеньяне секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына сообщило, что Северная Корея пообещала направить в Россию 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области.

При этом, по данным разведки США, в приграничных регионах России остаются около 10 тысяч военнослужащих из КНДР - помимо новоприбывших. Об их участии в боях в последние месяцы не сообщается.