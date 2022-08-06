"Энергоатом" сообщил об отключении одного из блоков Запорожской АЭС

Украинский "Энергоатом" сообщил об отключении одного из трёх работающих энергоблоков Запорожской АЭС.

"В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трёх работающих энергоблоков", — написала компания утром 6 августа.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал происходящее на станции "ядерным терроризмом от России".

Накануне Запорожская АЭС подверглась обстрелам. Утверждается, что один из ударов пришелся на высоковольтную линию связи. Позднее компания сообщила, что пострадала электрическая подстанция "Луч" – шесть из семи микрорайонов остались без света. Во время второго обстрела, как утверждает "Энергоатом", удары пришлись на площадку АЭС возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. По данным компании, есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Россия обвиняет в атаке украинских военных. Институт изучения войны заявил, что точно установить, кто вёл обстрел, пока невозможно.

Источники The Insider на Запорожской атомной электростанции передали изданию видео, датированное 2 августа, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз. По данным этого источника, машинный зал был заминирован. По другой информации, заминирована была территориями вокруг станции.