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РБК: свидетели по делу Хованского работали в МВД

Юрий Хованский

Двое из трёх свидетелей по делу блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, раньше могли работать в полиции. Об этом сообщил РБК со ссылкой на материалы уголовного дела.

Среди свидетелей обвинения, помимо основного, оказались три человека: Андрей Бакулин, Светлана Гаврилкина и Иван Бендь. Первые двое якобы ещё три года назад услышали песню про теракт на Дубровке в 2002 году в петербургских барах. Бакулин и Гаврилкина возмутились содержанием композиции, нашли ролик на YouTube и обратились в управление МВД по противодействию экстремизму. В сентябре и октябре 2021 года этих свидетелей допросили по делу.

Иван Бендь сообщил, что ему пришлось познакомиться с творчеством Хованского, когда он сидел на лавке у фонтана в парке Победы. Песню блогера слушала на телефоне группа подростков.

Все три протокола допросов свидетелей, как утверждает издание, примерно наполовину состоят "из одинаковых фраз и целых абзацев". В начале допроса каждый из троих, как следует из документа, сообщил: "Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube".

Песню Хованского все трое назвали либо "отвратительной", либо "омерзительной" и описали дословно таким образом: "Содержание песни было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что в песне были строки про террористический акт в театре "Норд-Ост" с нецензурным восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне были строки про убийства детей и спонсирование новых терактов".

Адвокаты Хованского отказались предоставить РБК данные о свидетелях обвинения. Издание изучило их страницы в социальных сетях, после чего сделало вывод, что Бакулин и Бендь ранее работали в полиции.

Так, Бакулин, который сейчас работает специалистом по охране труда, оставлял объявления о поиске работы на форуме police-russia.ru, в том числе просил помочь с поиском вакансий оперативника или дознавателя в петербургской таможне.

В базах контактов своих знакомых Бакулин записан как Андрей Убойный, СЭБ Бакулин Андрей, Андрей УгРо Питер, Андрей Бакулин (оур убойный Фрунзенский), Бакулин Фрунзенский, Андрей ФСБ и Следак Ииии.

Обнаруженный РБК Бакулин на все вопросы ответил, что не знает, кто такой Хованский, и не понимает, о чем речь. После этого он скрыл в своем профиле во "ВКонтакте" часть данных, совпадавших с данными из протокола допроса.

Иван Бендь работал оперуполномоченным криминальной милиции, затем несколько лет был заместителем гендиректора по безопасности в коммерческой компании и искал работу в той же сфере.

Светлана Гаврилкина не ответила на вопросы РБК.

  • Юрия Хованского, у которого почти четыре с половиной миллиона подписчиков в YouTube, задержали и арестовали в июне из-за издевательской песни, посвящённой теракту во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Хованский исполнил композицию девять лет назад во время одного из стримов. После ареста блогер частично признал вину, принёс извинения и заявил, что "понимает, что его песня отвратительна и не имеет оправдания". "Это моя ужасная ошибка", – написал обвиняемый в одном из писем из СИЗО.
  • По словам Хованского, следствие пытается доказать, что он пел песню не в 2012, а в 2018 году. Хованский заявляет, что спел песню перед "компанией нацистов" до введения в Уголовный кодекс статьи, по которой его обвиняют. Сам он никогда её не публиковал. В июле 2020 года трек появился в открытом доступе на канале с несколькими подписчиками.
  • В августе Хованского внесли в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
  • Хованский заявлял, что его дело строится на показаниях четырех "лжесвидетелей", которые "не знают, что такое стрим". В ноябре блогер написал в письме, что от него требуют отказаться от адвокатов и признать вину. Он не согласился.
  • В декабре Юрий Хованский сообщил, что следователь по его делу об оправдании терроризма сказал, что вопрос виновности блогера "решен наверху".

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