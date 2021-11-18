Блогер Хованский сообщил о подставных свидетелях в его деле 

Блогер Юрий Хованский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в оправдании терроризма, рассказал в письме из СИЗО, что против него дали лживые показания "подставные свидетели". Согласно их словам, которые есть в уголовном деле, Хованский спел песню, в связи с которой его обвиняют, не в 2012-м году, а в 2018-м.
"Теперь никакие сроки давности на меня не действуют", - пояснил Хованский в письме, которое опубликовал журналист Денис Касянчук. "Это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору. Этих беспредельщиков не остановить, они используют "левых" свидетелей направо и налево, им за это ничего не будет", - резюмировал блогер.
Ранее Хованский, частично признав вину, настаивал на том, что обвинение против него касается эпизода девятилетней давности, когда уголовной статьи об оправдании терроризма не существовало в том виде, в котором её вменяют блогеру.
В начале ноября суд в Санкт-Петербурге продлил Хованскому арест на два месяца. Он пробудет в следственном изоляторе минимум до 8 января 2022 года.
Перед решением о продлении ареста блогер выступил с речью, в которой заявил, что его "пытают за песню, разозлившую общественность", но это не отменяет того, что он "непричастен к совершению преступления в действующей на тот момент редакции закона". Кроме этого Хованский сообщил о начавшихся проблемах со здоровьем - в частности, с внутренними органами, кровообращением и сном. "Я долго не выживу в СИЗО", - закончил свою речь блогер.
- Юрия Хованского, у которого почти четыре с половиной миллиона подписчиков в YouTube, задержали и арестовали в июне из-за ёрнической песни, посвящённой теракту во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Хованский исполнил композицию девять лет назад во время одного из стримов. После ареста блогер частично признал вину, принёс извинения и заявил, что "понимает, что его песня отвратительна и не имеет оправдания". "Это моя ужасная ошибка", – написал обвиняемый в одном из писем из СИЗО.
- В сентябре подруга блогера Мария Нелюбова рассказала, что во время обыска по делу Хованского у неё пропали 600 тысяч рублей. В Следственном комитете опровергли её заявление.
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