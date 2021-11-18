Блогер Хованский сообщил о подставных свидетелях в его деле 

Блогер Юрий Хованский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в оправдании терроризма, рассказал в письме из СИЗО, что против него дали лживые показания "подставные свидетели". Согласно их словам, которые есть в уголовном деле, Хованский спел песню, в связи с которой его обвиняют, не в 2012-м году, а в 2018-м.

"Теперь никакие сроки давности на меня не действуют", - пояснил Хованский в письме, которое опубликовал журналист Денис Касянчук. "Это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору. Этих беспредельщиков не остановить, они используют "левых" свидетелей направо и налево, им за это ничего не будет", - резюмировал блогер.

Ранее Хованский, частично признав вину, настаивал на том, что обвинение против него касается эпизода девятилетней давности, когда уголовной статьи об оправдании терроризма не существовало в том виде, в котором её вменяют блогеру.

В начале ноября суд в Санкт-Петербурге продлил Хованскому арест на два месяца. Он пробудет в следственном изоляторе минимум до 8 января 2022 года.

Перед решением о продлении ареста блогер выступил с речью, в которой заявил, что его "пытают за песню, разозлившую общественность", но это не отменяет того, что он "непричастен к совершению преступления в действующей на тот момент редакции закона". Кроме этого Хованский сообщил о начавшихся проблемах со здоровьем - в частности, с внутренними органами, кровообращением и сном. "Я долго не выживу в СИЗО", - закончил свою речь блогер.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >