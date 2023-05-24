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РДК отрицает потери при рейде под Белгородом. Шойгу говорил о 70 убитых

Бойцы так называемого РДК

Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), совершившего на днях рейд с территории Украины в российскую Белгородскую область, отрицают, что понесли в ходе рейда потери убитыми. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее выступил с утверждением, что были убиты около 70 человек из числа пересекших российскую границу.

Представитель другого воюющего на стороне Украины добровольческого формирования "Легион Свобода России", которое также участвовало в рейде, сообщил о двух убитых и десяти раненых.

Более десяти бойцов РДК и "Легиона" в среду пообщались с журналистами на территории Украины на фоне БМП, захваченного, как они утверждают, у российских пограничников. По словам одного из командиров РДК Дениса Капустина (Никитина), в ходе рейда были легко ранены двое бойцов корпуса, убитых нет. Капустин отрицает и потери боевой техники.

На вопрос о том, использовалась ли при рейде боевая техника западного производства, он сослался на слова Владимира Путина - о вооружении сепаратистов в 2014 году - о том, что такую технику "можно купить в любом военторге". Представители Соединённых Штатов ранее заявляли, что не поддерживают применение Украиной американского оружия на территории России.

Ранее Минобороны России выступило с утверждением, что в ходе отражения нападения были убиты около 70 человек. Российское военное ведомство также опубликовало видео с несколькими единицами западной военной техники, как утверждается, подбитой в ходе боёв и затем взятой российскими военными в качестве трофеев. Ряд телеграм-каналов опубликовал также видео с несколькими убитыми людьми, утверждая, что это диверсанты, но нет никаких подтверждений того, что это за люди и где было снято видео.

Рейд в Белгородскую область произошёл 22 мая. Прорвавшиеся на территорию России вооружённые отряды на несколько часов взяли под контроль ряд населённых пунктов в Грайворонском районе. Впоследствии они с боем отступили за границу. Бойцы РДК и другого воюющего на стороне Украины добровольческого формирования "Легион Свобода России" утверждают, что в рейде участвовали только российские граждане, выступающие с оружием в руках против нынешних российских властей. Об этом же заявил и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, который также заявил, что среди добровольцев не было убитых.

Власти Белгородской области заявили о гибели одного мирного жителя и нескольких раненых. Также в результате боёв, как утверждается, были повреждены сотни частных домов.

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