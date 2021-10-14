Редакторов DOXA вызвали на допрос в Следственный комитет

Следственный комитет России вызвал на допрос 11 бывших и нынешних редакторов студенческого журнала Doxa. Ведомство намерено вызвать ещё 10 сотрудников издания. Об этом сообщается на сайте DOXA.

Всего Следственный комитет собирается провести в ближайшее время 36 допросов. Предположительно, это связано с делом о клевете на следователя в отношении редактора DOXA Владимира Метелкина. Вызываемые на допросы сотрудники журнала могут проходить, как свидетели.

Владимир Метелкин - один из четверых редакторов DOXA, против которых возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции. В апреле этого года он рассказал, что следователь Екатерина Жижманова называла его "сексуальным героем", пыталась его потрогать и общалась с ним на некомфортно близком для него расстоянии. Редактор DOXA попросил отвести следователя от участия в деле из-за "личной заинтересованности в нём".

Редакторов студенческого издания DOXA Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич, Армена Арамяна и Аллу Гутникову обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги. По версии следствия, 23 января этого года журналисты опубликовали видеоролик, в котором обратились к студенческому сообществу, заявив о незаконности угроз руководства вузов отчислять учащихся из-за их присутствия на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с ютьюба этот ролик, что и было сделано. Тем не менее, видео стало предметом для уголовного разбирательства.