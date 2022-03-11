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YouTube заблокировал каналы российских государственных СМИ

Ведущие Первого канала и канала "Россия" Артём Шейнин и Ольга Скабеева

Видеосервис YouTube заблокировал каналы российских государственных СМИ во всём мире. Кроме того, сервис будет удалять видеоматериалы о войне в Украине, который нарушает его политику.

По состоянию на 20-30 по Москве в сервисе не находятся выпуски программ центральных российских государственных каналов, убедился корреспондент Радио Свобода. Однако в поисковой выдаче оставались программы региональных каналов и детского канала "Карусель".

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