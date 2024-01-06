Рэпера Vacio, участвовавшего в "голой вечеринке", вновь арестовали

Рэпера Vacio (Николая Васильева), участвовавшего в так называемой голой вечеринке в московском клубе "Мутабор", повторно обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 10 суток, - после того, как он отбыл 15 суток ареста по такому же обвинению. Об этом в субботу сообщило издание "Сота". Решение об административном аресте принял Лефортовский суд Москвы. Что именно стало поводом для повторного преследования рэпера, не известно.

Vacio должен был сегодня выйти на свободу. На выходе из спецприёмника его ждали родственники и друзья, но так и не дождались. Им заявили, что у рэпера "разрядился телефон".

Как написала сегодня же журналистка Ксения Собчак, тоже участвовавшая в вечеринке в "Мутаборе", организовавшая её блогер Настя Ивлеева уехала из России, "потому что тоже опасается последствий". Сама Ивлеева между тем опубликовала видео, в котором говорит, что проводит время с семьёй в Санкт-Петербурге. На видео действительно этот город, однако когда именно оно снято, неясно. Собчак утверждает, что информация об отъезде Ивлеевой у неё от "двух адвокатов". Ранее сообщалось, что власти начали у блогера налоговую проверку.

Вечеринка в московском клубе "Мутабор", проходившая 20 декабря, была посвящена открытию выставки неопубликованных фотографий для журнала Playboy, сообщают российские СМИ. Для гостей рекомендовался дресс-код с минимумом одежды. Многие звёзды пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение.

Многие "патриотические" блогеры приравнивали участников вечеринки к предателям за разнузданное веселье в то время, когда российские солдаты гибнут в Украине, и требовали подвергнуть их максимально жёстким репрессиям. Многие участники вечеринки выступили с извинениями. Выступления с участием гостей вечеринки были вырезаны из ряда новогодних телепрограмм, хотя это коснулось не всех. Эпизод с участием Филиппа Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет всё" пересняли, так чтобы артиста в фильме не оказалось.

Одного из гостей вечеринки – рэпера Vacio – арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о так называемой пропаганде ЛГБТ.

Ряд телеграм-каналов, а также издание The Moscow Times со ссылкой на источники в правительстве, Госдуме и администрации президента России писали о том, что преследование гостей "голой вечеринки" было начато по прямому распоряжению администрации Владимира Путина. В Кремле это отрицали.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ без ссылок на источники пишет о том, что главное управление МВД по Москве передало в Следственный комитет материалы на возбуждение уголовного дела в отношении Анастасии Ивлеевой и рэпера Vacio по статье о вовлечении лица в деятельность экстремистской организации, при этом под экстремисткой организацией имеется в виду несуществующее международное движение ЛГБТ. Подтверждения этой информации пока нет.