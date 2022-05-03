"Репортёры без границ" констатировали отмену свободы прессы в России

После начала войны с Украиной в России фактически отменено право на свободу прессы. Значительное ухудшение ситуации фиксируется и в Украине. Об этом сообщила международная неправительственная организация "Репортёры без границ", представившая 3 мая свой ежегодный рейтинг свободы СМИ.

Россия заняла в ежегодном рейтинге 155 место из 180, это худший показатель в истории страны. В отчёте "Репортёров" напоминается о фактическом введении военной цензуры в России, закрытии независимых изданий и о принятии законов, из-за которых все без исключения журналисты попадают под риск уголовного преследования.

Украина опустилась в рейтинге с 97 на 106 место. Эксперты констатировали, что ситуация со свободой слова в стране ухудшилась с начала российского вторжения. Медиа находятся под постоянной угрозой со стороны российских сил, отмечается в документе. На территориях, находящихся под контролем России, украинские СМИ зачастую меняются на кремлёвскую пропаганду. В документе упоминается и о закрытии изданий, которые власти Украины посчитали прокремлёвскими, и о публикациях украинскими изданиями ангажированной информации, что, по мнению авторов исследования, питает публичное недоверие к медиа.

В целом число стран, находящихся в "очень тяжёлом состоянии", стало максимальным с начала публикации исследования. Среди наиболее репрессивных в отношении прессы стран оказалась Мьянма (176 место), где государственный переворот в феврале 2021 года резко отбросил положение журналистов на десять лет назад. Из стран бывшего СССР худшая ситуация отмечается в Туркмении (177 место), Азербайджане (154), Беларуси (153) и Таджикистане (152).

В демократических странах поляризация СМИ усиливает и поддерживает внутренние разногласия в обществе, отмечается в документе. Новый всплеск социальной и политической напряженности усиливается за счет социальных сетей и новых СМИ, практикующих журналистику мнений. В этом контексте авторы исследования отдельно упомянули США (46 место), Бельгию (23) и Францию (26).