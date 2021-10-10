Осторожно, интернет закрывается. Эфир в 18:05

На выборах в сентябре 2021 года Кремль добился решающих успехов в контроле над интернетом: Apple, Google и Telegram удалили приложения Навального. Одновременно власть берет под контроль провайдеров и пользователей и требует предустановки российского ПО на все новые устройства.

Пошел ли рунет по китайскому пути, и каких новых ограничений ждать? Гость программы: Михаил Гуревич, медиаэксперт. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы