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Археология. Будущее

Осторожно, интернет закрывается. Эфир в 18:05

Close Up of Block with Lock Graphic on Black Computer Keyboard in Security Themed Image.

Медиаэксперт Михаил Гуревич: пошла ли Россия по китайскому пути?

На выборах в сентябре 2021 года Кремль добился решающих успехов в контроле над интернетом: Apple, Google и Telegram удалили приложения Навального. Одновременно власть берет под контроль провайдеров и пользователей и требует предустановки российского ПО на все новые устройства.

Пошел ли рунет по китайскому пути, и каких новых ограничений ждать? Гость программы: Михаил Гуревич, медиаэксперт. Эфир в 18:05.

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