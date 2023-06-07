Решение об изъятии имущества у экс-главы ГИБДД Ставрополья отменено

Суд отменил решение об изъятии имущества бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и членов его семьи общей стоимостью более 180 миллионов рублей. В 2021 году Сафонова арестовали за взятки и создание преступного сообщества.

В ходе расследования у него нашли как минимум 22 объекта недвижимости – в том числе дом с роскошным интерьером (в котором, например, была ванная комната с золотой сантехникой). У гражданской жены Сафонова Алёны Псел планировали изъять в пользу государства имущество на 82 миллиона рублей, а у матери его бывшей жены – почти на 70 миллиона. В августе прошлого года суд в Ставрополе удовлетворил иск прокуратуры.

Сейчас же это решение отменено, формальная причина заключается в неправильном применении норм материального права. Подробности пока неизвестны, дело отправят на новое рассмотрение.

Ранее защита Сафонова утверждала, что всё его имущество было куплено на законный доход. При этом прокуратура заявила, что доход всех ответчиков по делу за 11 лет службы Сафонова и ещё три года до его назначения составил лишь около 19 миллионов рублей.