Решение об изъятии имущества у экс-главы ГИБДД Ставрополья отменено

Суд отменил решение об изъятии имущества бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и членов его семьи общей стоимостью более 180 миллионов рублей. В 2021 году Сафонова арестовали за взятки и создание преступного сообщества.
В ходе расследования у него нашли как минимум 22 объекта недвижимости – в том числе дом с роскошным интерьером (в котором, например, была ванная комната с золотой сантехникой). У гражданской жены Сафонова Алёны Псел планировали изъять в пользу государства имущество на 82 миллиона рублей, а у матери его бывшей жены – почти на 70 миллиона. В августе прошлого года суд в Ставрополе удовлетворил иск прокуратуры.
Сейчас же это решение отменено, формальная причина заключается в неправильном применении норм материального права. Подробности пока неизвестны, дело отправят на новое рассмотрение.
Ранее защита Сафонова утверждала, что всё его имущество было куплено на законный доход. При этом прокуратура заявила, что доход всех ответчиков по делу за 11 лет службы Сафонова и ещё три года до его назначения составил лишь около 19 миллионов рублей.
- Вместе с Сафоновым были задержаны шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор этого ведомства Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.
- По версии следствия, на протяжении нескольких лет незаконно изготавливали пропуска, которые в обмен на взятки раздавали лицам, осуществляющим грузоперевозки на территории Ставропольского края, что позволяло им обходить требования законодательства. В декабре прошлого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в деле появились ещё 119 новых эпизодов взяток.
- С 2021 года на Ставрополье к ответственности за коррупционные преступления привлекли целый ряд краевых и городских чиновников. В их числе – бывший глава Минеральных Вод Сергей Перцев, бывший мэр Пятигорска Лев Травнев, глава регионального управления Росимущества Александр Ковалев, два бывших зампредседателя правительства края – Роман Петрашов и Александр Золотарев, бывший министр ЖКХ Роман Марченко, бывший министр экономики Валерий Сизов.
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