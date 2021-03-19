Китай в войне вакцин и репутаций. Можно ли верить Пекину

Власти КНР 16 марта объявили о постепенном открытии границ страны. Граждане 20 стран могут въехать свободно, при одном важном условии – если они предъявят справку о вакцинации какой-либо китайской вакциной от COVID-19, и только ей. Однако проблема в том, что почти нигде в странах из этого списка такие вакцины, а их всего три, недоступны. А сам Пекин пока даже и не думал подавать там заявки на их сертификацию. Тем временем стало известно, что недавние поиски учеными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) очага происхождения нового коронавируса в самом Китае оказались фактически фикцией – из-за противодействия китайской стороны.

В списке стран, гражданам которых теоретически теперь можно будет свободно въехать в КНР, – Австралия, Греция, Израиль, Индия, Индонезия, Италия, Нигерия, Норвегия, Пакистан и США. России в нем нет. Россиянам, как и многим другим, желающим попасть в Китай, придется сперва представить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, затем сдать его еще раз на месте, а главное – выдержать жесткий двухнедельный индивидуальный карантин по прибытии.

"Вакцинная война" сегодня ведется между многими странами, и Пекин участвует в ней очень активно, не скрывая своих намерений. Благодаря такой выбранной стратегии КНР пытается добиться мирового признания собственных вакцин в обход международных надзорных органов, таких как Европейское агентство лекарственных средств или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. "Наша инициатива направлена на облегчение поездок для тех, кто получил именно китайскую вакцину, которая признана самой эффективной и безопасной", – заявляет министерство иностранных дел Китая, добавляя, что якобы ослабление ограничений на въезд никак не связано с проблемой признания вакцин.

"Китайская вакцина", конечно, понятие собирательное – потому что их как минимум три. Это препараты местных фармацевтических гигантов CanSino, Sinopharm и Sinovac Biotech. Об эффективности всех трех до последнего времени в мире было известно очень мало, как и об этапах их исследований. В конце 2020 года власти КНР выдали разрешение для регулярных поставок на рынок лишь вакцине фирмы Sinopharm. Тогда же эта компания официально обнародовала данные о ее эффективности: по информации самой Sinopharm, она достигает 79 процентов.

При этом, как указывает Deutsche Welle, в китайских СМИ и соцсетях активно ведется кампания с целью посеять сомнения в эффективности и безопасности вакцин, одобренных на Западе. Так, в частности, компании BioNTech и Pfizer обвиняются в том, что они якобы скрывают опасность разработанной ими вакцины. При этом китайские фармацевтические концерны через фирму Fosun Pharma закупают компоненты для своих вакцин именно у BioNTech и Pfizer.

Недавно Пекин обратился к ВОЗ с просьбой создать информационную платформу по эффективности и безопасности всех известных вакцин и предоставить "международный паспорт вакцинации", основанный на его собственных пожеланиях и примечаниях. По мнению китайских властей, образцом может послужить желтая карточка международного свидетельства о вакцинации или профилактике ВОЗ. Если КНР получит такое разрешение от ВОЗ, то у нее будут еще больше развязаны руки для продвижения своих вакцин по всему миру. Пока же Китай уже отправляет свои препараты во многие государства, включая Бразилию, Венгрию, Индонезию, Сербию и Турцию.

Тем временем на свет продолжают периодически выплывать новые свидетельства того, как власти КНР еще в 2019 году скрывали факты о появлении нового коронавируса, задолго до того, как Пекин решил поведать о новой болезни остальному миру, а также о том, как они продолжают фактически водить за нос все ту же ВОЗ.

Чуть более месяца назад команда экспертов ВОЗ, побывавшая со специальной миссией в китайском городе Ухань (где, по официальной версии, были выявлены первые случаи заболевания), надеялась, что их работа там прояснит происхождение SARS-CoV-2. Но сейчас появились новые подробности – показывающие, с какими ограничениями столкнулась делегация ВОЗ и как мало у нее было сил для серьезной работы.

"Китай с самого начала сопротивлялся международному давлению с требованием провести соответствующее расследование, которое он считает попыткой возложить на него вину, задерживал его на месяцы, а потом добился права налагать вето на привлечение тех или иных известных ученых при формировании команды ВОЗ", – пишет Wall Street Journal. По информации издания, Пекин так и не предоставил прибывшей в Ухань миссии ВОЗ критически важных исходных данных о первых подтвержденных и возможных более ранних случаях заболевания.

Министерство здравоохранения США заявило недавно, что безуспешно просило ВОЗ проконсультироваться с ним по вопросам работы ее миссии в Китае, указав, что Вашингтону не хватает ясности относительно того, как вообще набиралась эта международная группа ученых и врачей. Через Государственный департамент США американский Минздрав направил в ВОЗ имена трех своих кандидатов для включения в команду, направлявшуюся в Ухань. Среди них были эксперт по вирусам, требующим изучения в лабораториях с высоким уровнем безопасности, известный ветеринар и эпидемиолог. Сотрудники ВОЗ просмотрели их резюме – но в итоге ни одному из экспертов, рекомендованных Вашингтоном, даже не позвонили.

По прибытии в Ухань отобранные ВОЗ в итоге ученые попали в двухнедельный карантин – и не выходили из отелей, где лишь спали, ели, работали и занимались спортом. Вся их работа свелась к ежедневным видеоконференциям с китайскими коллегами, которые просто уверенно рассказывали о проделанной ими работе и достигнутых успехах – что можно было легко сделать и до прибытия группы ВОЗ в Ухань. Среди китайских участников вообще были люди, даже не являющиеся учеными, например, чиновники министерства иностранных дел КНР, сообщили потом члены команды.

Лишь спустя две недели группе было разрешено начать ограниченные поездки и личные встречи с китайскими коллегами. В течение оставшегося времени они все равно были вынуждены быть фактически запертыми в одной части своего отеля из-за карантинных правил. И даже питалась миссия ВОЗ отдельно от китайских коллег – что предотвращало неформальные беседы, которые, по словам членов команды, часто бывают наиболее плодотворными при такой работе. Их контакты с кем-либо в целом были очень ограничены.

Вскоре иностранным чиновникам и ученым, отслеживающим успехи миссии ВОЗ в Китае, стало очевидно, что весь маршрут группы был разработан так, чтобы подкрепить официальную версию Пекина о том, что китайское правительство быстро предприняло максимально эффективные шаги в борьбе с вирусом.

Многие члены команды ВОЗ теперь говорят, что им вообще не хватало ни опыта, ни соответствующего доступа к информации – особенно для расследования версии о потенциальной утечке вируса из Уханьского института вирусологии. В итоге команда вынесла свой уже известный вердикт (крайне расплывчатый) 8 февраля – после голосования вместе с китайскими коллегами, которые отчитываются перед правительством КНР.

Например, как пишет Wall Street Journal, во время одной из встреч был затронут такой ключевой вопрос: насколько широко и быстро новый коронавирус распространился в Ухане до первого подтвержденного случая (по официальным данным китайских властей, первый пациент заболел 8 декабря 2019 года). Китайские участники миссии заявили, что на основании изучения 76 тысяч медицинских карт они определили 92 госпитализированных пациента, с октября, ноября и начала декабря 2019 года. Их симптомы указывали, что у них мог быть COVID-19. Однако, по заявлению китайской стороны, ни у одного из этих людей в результате тестов не было найдено антител.

Команда ВОЗ была очень озадачена, так как всего 92 больных показалось ей ничтожным количеством для такой большой провинции, как Хубэй, с населением почти в 60 миллионов человек. Члены группы захотели узнать, по каким критериям были выбраны эти 92 случая. При этом между указанными пациентами не было никакой связи, то есть они, очевидно, были инфицированы в разных местах, а не через какого-то одного "суперраспространителя". Еще большие сомнения у миссии ВОЗ возникли, когда стало известно, что китайские власти, оказывается, проводили эти тесты на наличие антител всего за несколько недель до прибытия группы ВОЗ в Ухань – когда они точно должны были бы исчезнуть в их крови до неопределяемого уровня.

В результате команда экспертов ВОЗ стала настаивать на немедленном доступе к необработанным анонимным данным всех упомянутых 76 тысяч пациентов, которые, по их мнению, можно было отфильтровать по-другому, чтобы и выявить истинные цифры. Однако китайская сторона просто им отказала. Китайские участники вместо этого представили им не выдерживающее критики исследование, суть которого сводится к мысли, что новый коронавирус мог начать циркулировать и в других странах в конце ноября и декабре 2019 года, – и предложили ВОЗ изучить, не возникла ли вообще пандемия за пределами Китая.