Рестораторы попросили упростить наем гастарбайтеров

Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка в письме премьер-министру Михаилу Мишустину попросила дать работодателям право самим заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для иностранцев и оплачивать эти расходы. Таким образом рестораторы хотят компенсировать отток 30% всех сотрудников в пандемию, заявил глава комитета по ресторанному бизнесу московской "Деловой России" Сергей Миронов.

Ассоциация также предлагает разрешить устраивать мигрантов на работу до оформления разрешений и в это время перечислять в бюджет обеспечительный платеж, который будет возвращен в случае получения всех документов. Предложения ассоциации прорабатываются, сообщили в Минтруде.

Сейчас мигранты вынуждены работать нелегально, пока дожидаются оформления документов, что может занимать от месяца до полугода. В результате около половины мигрантов трудятся без разрешений на работу, говорит профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин. По его мнению, предлагаемые меры могут помочь и торговым сетям, активно привлекающим мигрантов в качестве продавцов и грузчиков. Острую нехватку мигрантов также начинает испытывать сельское хозяйство, и вскоре она коснется сферы ЖКХ, которой нужны уборщики снега, добавил он.

Внести изменения процедуры найма мигрантов в правовое регулирование будет проблематично: придется привести в соответствие огромное количество федеральных законов и административных регламентов, отмечает руководитель практики частного права НЮС Amulex Елена Проскурова.

После оплаты ресторатором расходов на оформление разрешений мигрант может не выйти на работу или уйти к другому работодателю.

В то же время иностранные работники рискуют оказаться в серьезной зависимости от работодателей, что может привести к большей эксплуатации труда мигрантов.

Заменить мигрантов россиянами непросто: работа в ресторанах считается ненадежной, так как их в первую очередь закрывают после каждой серьезной вспышки коронавируса.