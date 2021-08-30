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Лицом к событию

В России нет места политике?

Дмитрий Орешкин, политолог

В выходные двух кандидатов Максима Никитина и Романа Максимова сняли выборов в ЗС Новгородской области как навальнистов и экстремистов. Оба задерживались на акции в поддержку Навального январе. На прошлой неделе со всех выборов снесли Льва Шлосберга – за присутствие на той же акции. Закон, как выясняется, имеет обратную силу. Так снимали Ирину Фатьянову из Петербурга, Виолетту Грудину из Мурманска, Александра Черникова из Калининграда. В Москве суд снял с выборов в Госдуму главу муниципалитета Красносельского района Москвы Илью Яшина.

Куда ведет Россию зачищенное Лубянкой голосование? Обсуждаем с политологом Дмитрием Орешкиным.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 30 августа в 19:05

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