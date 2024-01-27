Reuters: 14 танкеров с нефтью из РФ уже несколько недель ждут отгрузки

Из-за проблем с организацией оплаты танкеры с российской нефтью не могут отгрузить её Индии уже несколько недель. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным Reuters, 14 танкеров, на борту которых находятся десять миллионов баррелей российской нефти, добытые в рамках проекта "Сахалин-1", стоят у берегов Южной Кореи, ожидая пока экспортёр "Роснефть" и индийский импортёр Indian Oil Co разрешат спор об оплате нефти.

В прошлом году из-за опасений попасть под санкции США индийская компания отказалась использовать доллары в расчётах за нефть, предложив проводить операции в рупиях. Российские компании отказываются принимать рупии в качестве оплаты, поскольку это неконвертируемая валюта, а импорт из Индии в Россию минимален.

В качестве временной меры Индия расплачивалась за российскую нефть юанями, гонконгскими долларами и дирхамами ОАЭ. Однако Эмираты вводят дополнительный контроль за использованием своей валюты в подобных операциях, а Индия не хочет использовать юани – валюту Китая, которого считает своим конкурентом.

Как сообщает Reuters, объём нефти, находящейся на танкерах, эквивалентен полутора месяцам производства в рамках проекта "Сахалин-1". Согласно источникам в индийской компании, там не ожидают возобновления поставок в ближайшем будущем. Представители "Роснефти" и Indian Oil Co не ответили на просьбу Reuters о комментарии.

В марте 2022 года американский концерн ExxonMobil, возглавлявший международный консорциум, занимавшийся разработкой месторождений и добычей нефти и газа в рамках проекта "Сахалин-1", объявил о выходе из числа его участников в ответ на российское вторжение в Украину.