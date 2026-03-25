Reuters: 40% мощностей России по экспорту нефти выведены из строя

Как минимум 40 процентов мощностей России по экспорту нефти были выведены из строя в результате атак украинских беспилотников, захвата танкеров и приостановки работы нефтепровода "Дружба". Это эквивалентно примерно двум миллионам баррелей в сутки, следует из расчетов агентства Reuters.

Издание отмечает, что в этом месяце Украина активизировала атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, поразив три крупнейших западных порта: Новороссийск на Черном море, а также Приморск и Усть-Лугу на Балтийском море.

Как пишет Reuters, поскольку экспортные маршруты на Запад находятся под угрозой, Москва вынуждена полагаться на экспорт нефти на азиатские рынки, но эти маршруты ограничены из-за недостаточной пропускной способности.

Киев заявляет, что целью ударов по энергетической инфраструктуре России является уменьшение доходов Москвы от нефти и газа, чтобы ослабить ее военную мощь.