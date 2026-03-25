Reuters: 40% мощностей России по экспорту нефти выведены из строя

Как минимум 40 процентов мощностей России по экспорту нефти были выведены из строя в результате атак украинских беспилотников, захвата танкеров и приостановки работы нефтепровода "Дружба". Это эквивалентно примерно двум миллионам баррелей в сутки, следует из расчетов агентства Reuters.
Издание отмечает, что в этом месяце Украина активизировала атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, поразив три крупнейших западных порта: Новороссийск на Черном море, а также Приморск и Усть-Лугу на Балтийском море.
Как пишет Reuters, поскольку экспортные маршруты на Запад находятся под угрозой, Москва вынуждена полагаться на экспорт нефти на азиатские рынки, но эти маршруты ограничены из-за недостаточной пропускной способности.
Киев заявляет, что целью ударов по энергетической инфраструктуре России является уменьшение доходов Москвы от нефти и газа, чтобы ослабить ее военную мощь.
- По данным агентства Bloomberg, за последние три недели среднесуточные доходы России от экспорта нефти выросли вдвое – со 135 миллионов долларов в день в январе до 270 млн долларов. Издание связывает такой рост с конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, а также ослаблением санкций. 13 марта США разрешили поставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта.