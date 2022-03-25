Reuters: до 60% пусков российских ракет в Украине закончились неудачей

До 60% пусков российских ракет являются неудачными, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в администрации США.

По их данным, процент неудачных пусков варьируется от 20 до 60 в зависимости от дня. Источники агентства не предоставили доказательств в поддержку этих данных и не раскрыли, что именно является причиной высокого процента неудачных пусков. Reuters не смогло независимо проверить эти данные.

Как пишет агентство, высокий процент неудачных пусков может объяснять, почему Россия не добилась многих декларированных целей военной кампании, таких как нейтрализация украинской системы ПВО, несмотря на значительное превосходство в военной мощи.