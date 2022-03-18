В Украине обстрелы во Львове и Киеве. Против РФ вводятся новые санкции

Мэр украинского города Львов Андрей Садовый сообщил о российских ударах по району, прилегающему к городскому аэропорту.

Несколько ракет упали на авиаремонтный завод. Как написал Садовый в Telegram, взрывы произошли примерно в половине седьмого утра. В пригородах Львова были видны клубы дыма. Андрей Садовый отметил, что активная работа завода была заранее остановлена, поэтому, предварительно, человеческих жертв нет. На место прибыли спасатели и сотрудники коммунальных служб.

Украинское воздушное командование "Запад" заявило, что по Львову, по предварительным данным, было выпущено шесть крылатых ракет с подводной лодки в Черном море. Как утверждают военные, два снаряда были уничтожены в воздухе средствами зенитных ракетных войск.

Киевская городская администрация утром 18 марта сообщила об обстреле жилого квартала в Подольском районе украинской столицы. Характер повреждений и число пострадавших уточняется.

За время войны из Киева уехали половина его жителей, сообщил ранее мэр Виталий Кличко. Сообщения об обстрелах жилых домов в разных районах города поступают ежедневно.

Япония, Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против России из-за вторжения российских войск на украинскую территорию. Санкции направлены против президента Владимира Путина, ряда российских чиновников и олигархов, а также банков и государственных структур, которые управляют суверенным долгом России.

МИД Японии сообщил о санкциях в отношении 15 российских физлиц и девяти организаций. Одна из применяемых мер – замораживание активов. Под санкции попали, в частности, официальный представитель МИД Мария Захарова, восемь замов министра обороны, начальник ГРУ Игорь Костюков, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, сенатор Сулейман Керимова. В санкционном списке организаций "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация.

Правительство Австралии ввело санкции в отношении еще 11 российских банков и государственных структур, которые управляют суверенным долгом России. Обновленный санкционный список включает российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) и министерство финансов России.

Новая Зеландия вводит первый пакет ограничительных мер. Они затронули, в том числе, Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, руководителей МВД и ФСБ, спикеров обеих палат российского парламента.

Ситуацию в Украине собирается обсудить в пятницу по телефону президент США Джо Байден и с председателем КНР Си Цзиньпином. В Вашингтоне опасаются, что Китай рассматривает возможность поставить России военные грузы, которые могут быть использованы в Украине. Байден намерен предупредить Си, что Пекин понесёт ответственность за любые действия в поддержку российской агрессии в Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.