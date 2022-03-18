В Украине обстрелы во Львове и Киеве. Против РФ вводятся новые санкции

Мэр украинского города Львов Андрей Садовый сообщил о российских ударах по району, прилегающему к городскому аэропорту.
Несколько ракет упали на авиаремонтный завод. Как написал Садовый в Telegram, взрывы произошли примерно в половине седьмого утра. В пригородах Львова были видны клубы дыма. Андрей Садовый отметил, что активная работа завода была заранее остановлена, поэтому, предварительно, человеческих жертв нет. На место прибыли спасатели и сотрудники коммунальных служб.
Украинское воздушное командование "Запад" заявило, что по Львову, по предварительным данным, было выпущено шесть крылатых ракет с подводной лодки в Черном море. Как утверждают военные, два снаряда были уничтожены в воздухе средствами зенитных ракетных войск.
Киевская городская администрация утром 18 марта сообщила об обстреле жилого квартала в Подольском районе украинской столицы. Характер повреждений и число пострадавших уточняется.
За время войны из Киева уехали половина его жителей, сообщил ранее мэр Виталий Кличко. Сообщения об обстрелах жилых домов в разных районах города поступают ежедневно.
Япония, Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против России из-за вторжения российских войск на украинскую территорию. Санкции направлены против президента Владимира Путина, ряда российских чиновников и олигархов, а также банков и государственных структур, которые управляют суверенным долгом России.
МИД Японии сообщил о санкциях в отношении 15 российских физлиц и девяти организаций. Одна из применяемых мер – замораживание активов. Под санкции попали, в частности, официальный представитель МИД Мария Захарова, восемь замов министра обороны, начальник ГРУ Игорь Костюков, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, сенатор Сулейман Керимова. В санкционном списке организаций "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация.
Правительство Австралии ввело санкции в отношении еще 11 российских банков и государственных структур, которые управляют суверенным долгом России. Обновленный санкционный список включает российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) и министерство финансов России.
Новая Зеландия вводит первый пакет ограничительных мер. Они затронули, в том числе, Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, руководителей МВД и ФСБ, спикеров обеих палат российского парламента.
Ситуацию в Украине собирается обсудить в пятницу по телефону президент США Джо Байден и с председателем КНР Си Цзиньпином. В Вашингтоне опасаются, что Китай рассматривает возможность поставить России военные грузы, которые могут быть использованы в Украине. Байден намерен предупредить Си, что Пекин понесёт ответственность за любые действия в поддержку российской агрессии в Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Идут 23-и сутки российского вторжения. Президент Владимир Путин обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотела превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и Североатлантический союз это отрицают. Российские власти заявляют также о необходимости провести "денацификацию" Украины.
- На недавней экстренной сессии Генассамблеи ООН более 140 стран осудили российскую агрессию. "Против" резолюции вместе с Россией голосовали только четыре страны – Сирия, Беларусь, Эритрея и Северная Корея. 35 государств воздержались.
- Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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