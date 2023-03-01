Из-за западных санкций и введения потолка цен доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40 процентов по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно данным МЭА, с которыми ознакомилось агентство, в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа составили 18 с половиной миллиардов долларов. Это на 38 процентов меньше, чем 30 миллиардов долларов, которые Москва получила за месяц до вторжения в Украину.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной стали западные санкции против экспорта российских энергоносителей, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине. Меры Запада "достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов Москвы от экспорта нефти и газа", заявил Бирол. В МЭА ожидают, " что это снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутым в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям".

Согласованный странами "Группы семи", Евросоюзом и Австралией потолок цен на российскую нефть – не выше 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. С 5 февраля начали действовать потолки цен на российские нефтепродукты.

С 1 февраля Россия ввела запрет на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели на неё ценовой потолок.

По подсчётам Reuters, в 2022 году поставки российского газа в Европу сократились почти на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимальных значений с 2000 года. После своего вторжения в Украину Россия прекратила поставки газа в ряд стран Евросоюза, другие отказались от российского газа сами. Также на снижение экспорта повлияла авария на "Северных потоках".

Кремль, который в прошлом году заработал на продаже нефти и газа около 146 миллиардов евро, был вынужден в этом году начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета, отмечает Reuters.

В начале февраля министерство финансов России сообщило, что в январе доходы России от продажи нефти и газа сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин в российском Минфине назвали снижение цен на нефть. Так, по данным агентства Bloomberg, российская нефть сорта Urals торгуется вполовину мировых цен – менее 38 долларов за баррель.