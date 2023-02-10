Россия сократит добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки

Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он считает, что это решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений.

Сегодня, по его словам, Россия полностью реализует весь объём производимой в стране нефти, однако, как было заявлено ранее Москва не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается, введённого странами Запада потолка цен. В этой связи Россия, как выразился Новак, добровольно сократит добычу в марте и в дальнейшем будет руководствоваться ситуацией на рынке.

Согласованный странами "Группы семи", Евросоюзом и Австралией потолок цен на российскую нефть – не выше 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. С 5 февраля начали действовать потолки цен на российские нефтепродукты, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине.

С 1 февраля Россия ввела запрет на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели на неё ценовой потолок.

По данным "Коммерсанта", в ноябре, до введения потолка и эмбарго ЕС, Россия в среднем добывала около 11 миллионов баррелей нефти в сутки. В декабре добыча не изменилась, а в январе снизилась на 0,4% по сравнению с прошлым ноябрем.



В то же время в декабре Новак допускал, что в начале года добыча нефти может сократиться примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки, или на 5–7%.

После введения потолка цен рынок российской нефти стал очень непрозрачным. По официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная цена, "скорее всего, составляет 70–75 долларов за баррель, отмечают эксперты.

На этой неделе министерство финансов России сообщило, что в январе доходы России от продажи нефти и газа сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин в российском Минфине назвали снижение цен на нефть. Так, по данным агентства Bloomberg, российская нефть сорта Urals торгуется вполовину мировых цен – менее 38 долларов за баррель.