Reuters: доходы России от нефти и газа упадут до минимума 2020 года

В декабре доходы российского государственного сектора от нефти и газа в результате снижения цен на сырую нефть и укрепления рубля сократятся почти вдвое по сравнению с прошлогодним годом, сообщает Reuters со ссылкой на свои расчёты.

Согласно анализу агентства, доходы России составят около 410 миллиардов рублей (чуть больше пяти миллиардов долларов). Это будет минимум с августа 2020 года, когда продажи энергоносителей снизились из-за пандемии и составили 405 миллиардов рублей, отмечает агентство.

Доход за весь год, как ожидается, снизится почти на четверть примернор до восьми с половиной триллионов рублей, что ниже прогноза российского Минфина.

️В качестве причин падения доходов Reuters называет снижение цен на нефть и укрепление рубля. В ноябре цена российской нефти в рублях упала на 17% по сравнению с октябрем.

Кроме того, 22 октября Минфин США ввел санкции против крупнейших российские нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Президент США Дональд Трамп выражал надежду, что введенные санкции против российских нефтяных компаний повлияют на окончание войны России против Украины.

В конце ноября Владимир Путин признался, что не ожидал новых санкций со стороны США в отношении нефтяных компаний России после переговоров с Трампом на Аляске.

Поступления от нефти и газа – один из основных источников доходов российского бюджета.

