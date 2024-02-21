Reuters: ЕС исключит Воложа из санкционного списка

Евросоюз исключит одного из основателей "Яндекса" Аркадия Воложа из санкционного списка. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Утверждается, что, кроме Воложа, из списка к 15 марта исключат ещё двух человек. Их имена не называются.

Волож, до 2022 года возглавлявший крупнейшую российскую IT-компанию "Яндекс", был включён в санкционный список после широкомасштабного российского вторжения в Украину как крупный бизнесмен. В августе прошлого года, спустя полтора года после вторжения, Волож выступил с публичным антивоенным заявлением. Он выразил несогласие с политикой российских властей по отношению к Украине и сообщил, что с февраля 2022 года не имеет отношения к "Яндексу". Он также отметил, что с 2014 года живёт в Израиле. Вскоре после публикации этого заявления Волож официально обратился с ходатайством о снятии санкций.

Как ранее сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, представители стран ЕС согласовали решение о продлении ещё на шесть месяцев санкций, введённых в конце февраля и начале марта 2022 года в связи с широкомасштабным вторжением в Украину. Срок их действия истекает к 15 марта. К этой дате и будут, по данным Reuters, исключены из списка Волож и ещё два человека. Всего в санкционном списке около 1900 лиц из России и Беларуси.

В то же время, 21 февраля ЕС согласовал очередной, 13-й по счёту, пакет санкций в отношении России, в который будут включены около 200 физических и юридических лиц.