Reuters: ЕС одобрит "Спутник V" не раньше сентября

Одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Европейском союзе откладывается до осени или даже до конца года - утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Агентство утверждает, что российская сторона к установленной дате - 10 июня - не предоставила необходимые данные о клинических испытаниях вакцины. Ранее ряд специалистов критиковал производителей "Спутника" за недостаток данных или же путаницу в них.

Ранее ожидалось, что Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) в мае или июне примет решение о том, одобрить ли использование "Спутника" в странах ЕС или нет.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается дистрибуцией вакцины за рубежом, отверг интерпретацию агентства Reuters.

"Хотя принятие решения о сроках проведения процедуры является прерогативой EМА, команда "Спутника V" рассчитывает на получение вакциной регистрации в течение двух месяцев", — говорится в заявлении фонда. РПФИ также утверждает, что предоставил все необходимые документы, а по итогам инспекции клинической практики использования вакцины был получен позитивный отзыв.

Сейчас "Спутник" официально одобрен для использования в двух странах ЕС - Венгрии и Словакии. На уровне всего ЕС одобрения нет. Вакцина также пока официально не получила одобрения ВОЗ, хотя российская сторона заключила контракты на её поставки в десятки стран.