Москва и Подмосковье вводят обязательную вакцинацию в сфере услуг

Власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников в сфере услуг , транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи обоих регионов.

До 15 июля работодателям поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины (или однокомпонентным препаратом), до 15 августа — вторым.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие ситуации с COVID-19 в Москве драматическим. Об этом он написал в своем блоге.

В московских больницах лежит более 12 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. По заболеваемости Москва "уже на уровне прошлогодних пиков", написал Собянин. Защита от заражения – это вакцинация, добавил он и сообщил о необходимости провести массовую вакцинацию от COVID-19 в самые короткие сроки. "Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", - отметил Собянин.

Вчера о том, что единственным выходом из пандемии является обязательная вакцинация населения, заявил Денис Проценко - главный врач больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией в Коммунарке . Он также сообщил, что в его учреждении к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключено 407 человек – и это больше, чем когда-либо ранее.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вводить обязательную вакцинацию по всей стране пока не планируется. Ранее источник "Интерфакса" в правительстве сообщил, что этот вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

26 мая президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нельзя.

Во многих регионах России в последние две недели отмечен взрывной рост заболеваемости, власти вводят антиковидные ограничения – в частности, запрещают массовые мероприятия и сокращают время работы заведений общепита.

Темпы вакцинации в России отстают от европейских примерно в четыре раза: лишь каждый десятый россиянин получил хотя бы одну дозу препарата.

16 июня суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 13 397 случаев, следует из данных оперативного штаба. В Москве выявили 5 782 заболевших за сутки. Максимальные с зимы показатели по количеству инфицированных зафиксированы в Подмосковье и Санкт-Петербурге – 1187 и 927 – соответственно.



За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в России, по официальным данным, умерли 396 человек, 75 из них - в Москве.