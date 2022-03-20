Франция заморозила активы российского Центробанка на €22 миллиарда

Власти Франции заморозили активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро и имущество российских бизнесменов на 850 миллионов евро, выполняя санкции против Москвы. Выявлением подлежащего аресту имущества занимается специальная группа в министерстве финансов. Об этом 20 марта глава министерства Брюно Ле Мэр рассказал в интервью радиостанции RTL, газете Le Figaro и телеканалу LCI.
Специальная группа в министерстве экономики и финансов заработала в начале марта, рассказал Ле Мэр, в её состав входят в том числе агенты Управления финансовой разведки. Работа группы привела к аресту 150 миллионов евро на частных счетах, около 30 квартир и домов стоимостью 539 миллионов евро, и двух яхт оценочной стоимостью 150 миллионов евро.
Заморозка активов не означает автоматически, что они будут конфискованы. Но это возможно, если арест связан с уголовным преступлением. В качестве примера имущества, которое может быть конфисковано, министр привёл суперъяхту "Аморе Веро", которую связывают с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. 88-метровое судно пыталось сбежать из-под санкций, что является уголовным преступлением.
- Согласно данным о географическом распределении активов Банка России на 31 марта 2021 года, во Франции хранилось 13 процентов запасов Центробанка.
- 19 марта агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе изуается возможность использовать замороженные активы крупного российского бизнеса для финансирования восстановления инфраструктуры Украины. Решений по этому поводу ещё не принято, отмечает агентство.
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