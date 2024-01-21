Reuters: хуситы атакуют суда под командованием Ирана и "Хезболлы"

Йеменские хуситы нападают на суда в Красном море под командованием иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской группировки "Хезболла", признанной террористической многими странами мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников агентства, Иран занимался вооружением, обучением и финансированием хуситов после начала войны Израиля против палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, в секторе Газа после 7 октября.

Reuters уточняет, что Тегеран поставляет хуситской группировке "Ансар Алла", среди прочего, ракеты средней дальности, баллистические высокоточные ракеты и беспилотники. Политические решения принимаются в Иране, а также руководством "Хезболлы".

Местонахождения, откуда вести атаки, на месте в Йемене определяют хуситы, но разведданные, которые позволяют определить, какие именно суда в Красном море предназначены для Израиля, предоставляет руководство КСИР.

После начала войны Израиля против ХАМАС "Ансар Алла" заявила, что будет обстреливать в Красном море суда, связанные с Израилем. В конце прошлого года обстрелы участились. 12 января США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. После этого американские войска атаковали объекты на территории Йемена ещё несколько раз.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме отмечает, что военная операция американских военных в Красном море была начата по идеологическим причинам – чтобы продемонстрировать мощную армию, способную объединить другие страны для достижения единой цели.

По данным собеседников The Washington Post, администрация президента США считает, что конфликт в Красном море продлится недолго, но конкретных сроков Белый дом не называет.

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