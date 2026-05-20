Reuters: НПЗ в Москве приостановил работу после ударов дронов

Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня, вероятно, приостановил переработку нефти после ударов украинских беспилотников в ночь на 17 мая – об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника в индустрии.

По их данным, удар нанёс заводу лишь незначительный ущерб, однако работу остановили из соображений безопасности, чтобы снизить риски. Собеседники агентства добавили, что перезапуск продлится несколько дней.

Нефтеперерабатывающий завод расположен в юго-восточной части Москвы. Источники в отрасли сообщили Reuters, что в 2024-м году Московский нефтеперерабатывающий завод переработал 11,6 миллиона метрических тонн сырой нефти и произвел 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума. В ходе украинских ударов один из беспилотников, как сообщалось, попал в район проходной, там пострадали 12 человек. О повреждении оборудования завода не сообщалось.

Комания "Газпромнефть", которая владеет этим предприятием, не ответила на запрос о комментарии.

Отдельно агентство Reuters 19 мая сообщило со ссылкой на два источника, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод, на который приходится почти 5% от общего объёма переработки нефти в России, прекратил переработку после атаки украинского беспилотника в минувшую пятницу. Ранее сообщалось о приостановке или перебоях в работе ряда других НПЗ, подвергавшихся атакам, в частности в Киришах или Туапсе.

Несмотря на это, доходы России от продажи нефти и газа в мае, по оценкам, будут на 39% выше, чем в мае прошлого года, и достигнут почти 10 миллиардов долларов. Об этом пишет то же агентство Reuters. При этом эти доходы будут ниже, чем в апреле, на 17%. Причиной роста доходов нефтегазовой отрасли России является ситуация на Ближнем Востоке, где по-прежнему де-факто перекрыт Ормузский пролив.