В Рязани после удара горит НПЗ, погибли три человека

Рязань в ночь на 15 мая атаковали беспилотники. Как заявил губернатор Рязанской области Павел Малков, повреждены два многоэтажных жилых дома, "обломки БПЛА также упали" на территорию одного из промышленных предприятий.

По словам губернатора, погибли три человека, еще 12 пострадали, в том числе дети. Ведётся разбор поврежденных конструкций, жители поврежденных домов эвакуированы. В школах и детсадах Октябрьского района в целях безопасности отменены занятия.

По данным Astra и других телеграм-каналов, был атакован Рязанский НПЗ. На опубликованных в сети фотографиях и видео можно увидеть большой столб дыма.

Рязанский НПЗ с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год является одним из крупнейших нефтеперабатывающих предприятий России. Он производит бензин, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты. Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил российской армии. ВСУ до этого атаковали его несколько раз.

Оперштаб Белгородской области сообщил о ракетном обстреле Белгорода и Белгородского округа. В результате атаки повреждены объект инфраструктуры и автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал. Телеграм-канал "Пепел" пишет, что атакована Белгородская ТЭЦ, после обстрела у некоторых жителей Белгорода пропала вода.

Минобороны России отчиталось 355 украинских дронах, сбитых в ночь на 15 мая над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, московским регионом, Калмыкией, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также акваториями Азовского и Каспийского морей. Сколько дронов сбить не удалось, не сообщается.

Россия 13-14 мая нанесла массированный удар по Украине, выпустив за сутки с небольшим более тысячи дронов и десятки ракет. Больше всего погибших в Киеве - 24 человека. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будут нанесены ответные удары.