Reuters: НПЗ в Сызрани приостановил переработку нефти после атаки ВСУ

Нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань в российской Самарской области приостановил переработку нефти после украинской атаки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Украинские военные нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу 5 декабря 2025 года. В Генштабе ВСУ заявили, что была поражена одна из установок НПЗ. По данным собеседников Reuters, беспилотники повредили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Эта установка играет ключевую роль в работе НПЗ, так как на ней получают первичные продукты нефти для дальнейшей глубокой переработки, поэтому нарушение работы этой установки влияет на весь последующий процесс, отмечает "Настоящее Время".

Эта установка уже подвергалась ударам беспилотников в ночь на 30 августа этого года, после атаки потребовалось две недели на ее ремонт. Один из источников агентства сообщил, что ремонтные работы после декабрьского удара могут занять около месяца.

По данным отраслевых источников, в 2024 году нефтепереработка на Сызранском заводе составляла около 4,3 млн тонн, что значительно меньше установленной проектной мощности в 7 млн тонн.