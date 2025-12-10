Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Reuters: НПЗ в Сызрани приостановил переработку нефти после атаки ВСУ

НПЗ в Сызрани
НПЗ в Сызрани
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань в российской Самарской области приостановил переработку нефти после украинской атаки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Украинские военные нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу 5 декабря 2025 года. В Генштабе ВСУ заявили, что была поражена одна из установок НПЗ. По данным собеседников Reuters, беспилотники повредили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Эта установка играет ключевую роль в работе НПЗ, так как на ней получают первичные продукты нефти для дальнейшей глубокой переработки, поэтому нарушение работы этой установки влияет на весь последующий процесс, отмечает "Настоящее Время".

Эта установка уже подвергалась ударам беспилотников в ночь на 30 августа этого года, после атаки потребовалось две недели на ее ремонт. Один из источников агентства сообщил, что ремонтные работы после декабрьского удара могут занять около месяца.

По данным отраслевых источников, в 2024 году нефтепереработка на Сызранском заводе составляла около 4,3 млн тонн, что значительно меньше установленной проектной мощности в 7 млн тонн.

Положение в Покровске
Embed
Положение в Покровске

No media source currently available

0:00 0:19:42 0:00

Положение в Покровске

Мирноград под угозой окружения

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG