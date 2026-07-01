Reuters: около 200 российских военных прошли обучение в Китае

Около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года прошли обучение в Китае в рамках непубличного соглашения между двумя странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских чиновников и внутренние документы, с которыми ознакомилось агентство.

По данным Reuters, учения были санкционированы министром обороны России Андреем Белоусовым по поручению президента России Владимира Путина. В одном из документов упоминается внутренний приказ Белоусова, изданный в августе 2025 года, согласно которому делегация российских военных направилась в КНР для участия в учебных мероприятиях на объектах Народно-освободительной армии Китая.

Как утверждает агентство, обучение проходило в Пекине и Нанкине. Российские военнослужащие изучали применение беспилотников, использование взрывчатых веществ, мин и средств радиоэлектронной борьбы.

Reuters также ознакомилось с отчётом о трёхнедельном курсе по радиационной, химической и биологической защите, проходившем в ноябре на одном из военных объектов в Пекине. В документе, в частности, содержатся фотографии, на которых китайский инструктор проводит занятия с российскими военными. Они изучают макет ядерного реактора, а также проходят подготовку по химической и радиационной разведке и защите вентиляционных систем от заражения.

В МИД Китая заявили Reuters, что позиция Пекина по войне в Украине остаётся неизменной. Утверждения об учениях в ведомстве назвали "полностью не соответствующими действительности".

На днях Китай вновь призвал Россию и Украину как можно скорее вернуться к мирным переговорам. Выступая на заседании Совбеза ООН, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин последовательно выступает за скорейшее прекращение боевых действий и достижение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения.

Сунь Лэй также подчеркнул, что Китай сохраняет "объективную и беспристрастную позицию" по войне России против Украины. Дипломат добавил, что Пекин обеспокоен продолжающимися страданиями мирного населения.

Заявление китайской стороны прозвучало спустя несколько дней после того, как Владимир Путин сообщил о продолжающихся контактах по вопросу возможного урегулирования войны. По словам Путина, Москва рассматривает различные предложения, поступающие со стороны Киева, включая инициативы о взаимном отказе от ударов вглубь территории обеих стран и ограничении боевых действий на отдельных участках фронта. При этом он заявил, что Россия не допустит создания условий для переговоров, которые, по его мнению, могли бы дать преимущество украинской стороне.

Незадолго до заявления Сунь Лэя в ООН в Китае побывал Александр Лукашенко. Он прибыл в Пекин после закрытых переговоров с Путиным.

Незадолго до визита Лукашенко в Китай издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих российских и европейских чиновников сообщило, что Кремль добивается более активного использования белорусской территории для поддержки войны против Украины и потенциальных операций против стран НАТО. По данным газеты, речь идёт о расширении использования белорусской военной инфраструктуры, аэродромов, логистики и каналов связи. Российские власти эти сообщения отвергли.

Китай с начала полномасштабной войны России против Украины заявляет о нейтралитете. Вместе с тем западные правительства и разведывательные службы неоднократно обвиняли Пекин в поставках России товаров двойного назначения, которые могут использоваться российским военно-промышленным комплексом. Китайские власти эти обвинения отвергают.