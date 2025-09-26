Reuters: против протестующих в Непале применяли боевые патроны

Как минимум 33 человека, которые погибли во время протестов в Непале в этом месяце, были поражены "боевыми патронами". Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сотрудника Медицинского института университета Трибхуван, в котором проводилось вскрытие.

Впоследствии эту информацию подтвердил представитель института, что стало первым официальным подтверждением использования боевых патронов во время беспорядков. Всего в ходе протестов погибли 74 человека, еще более двух тысяч получили ранения.

Массовые беспорядки в Непале начались после попытки запрета в стране мессенджеров и социальных сетей. После кровавых столкновений запрет сняли, но акции протеста продолжились - уже под антикоррупционными лозунгами. Протестующие ворвались в правительственные здания и подожгли их, несколько министров были избиты, некоторые бежали из страны. В итоге протесты привели к отставке семидесятилетнего премьер-министра Шарма Оли и его правительства.

Ранее один из ключевых лидеров протеста требовал арестовать Оли и его министра внутренних дел Рамеша Лехака, утверждая, что они отдавали приказы стрелять боевыми патронами по демонстрантам. Оли отверг эти обвинения.