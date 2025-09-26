Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Reuters: против протестующих в Непале применяли боевые патроны

Акция в память о погибших в ходе протестов в Непале, Катманду, 13 сентября 2025 года
Акция в память о погибших в ходе протестов в Непале, Катманду, 13 сентября 2025 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Как минимум 33 человека, которые погибли во время протестов в Непале в этом месяце, были поражены "боевыми патронами". Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сотрудника Медицинского института университета Трибхуван, в котором проводилось вскрытие.

Впоследствии эту информацию подтвердил представитель института, что стало первым официальным подтверждением использования боевых патронов во время беспорядков. Всего в ходе протестов погибли 74 человека, еще более двух тысяч получили ранения.

Горящий дворец Сингха Дурбар, в котором располагался офис правительства Непала, Катманду, 9 сентября 2025 года
Горящий дворец Сингха Дурбар, в котором располагался офис правительства Непала, Катманду, 9 сентября 2025 года

Массовые беспорядки в Непале начались после попытки запрета в стране мессенджеров и социальных сетей. После кровавых столкновений запрет сняли, но акции протеста продолжились - уже под антикоррупционными лозунгами. Протестующие ворвались в правительственные здания и подожгли их, несколько министров были избиты, некоторые бежали из страны. В итоге протесты привели к отставке семидесятилетнего премьер-министра Шарма Оли и его правительства.

Катманду, Непал, 8 сентября 2025 года
Катманду, Непал, 8 сентября 2025 года

Ранее один из ключевых лидеров протеста требовал арестовать Оли и его министра внутренних дел Рамеша Лехака, утверждая, что они отдавали приказы стрелять боевыми патронами по демонстрантам. Оли отверг эти обвинения.

  • 12 сентября новым премьер-министром Непала стала бывшая глава Верховного суда Сушила Карки. Она стала первой женщиной на посту главы правительства. Карки была назначена по итогам консультаций с участием президента страны, военных и представителей протестного движения "Поколения Z". Она получила статус временного премьера и пробудет во главе кабинета до новых выборов, которые назначены на март 2026 года.
Задержание за пикет у Минобороны
Embed
Задержание за пикет у Минобороны

No media source currently available

0:00 0:25:21 0:00

Задержание за пикет у Минобороны

Три года мобилизации


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG