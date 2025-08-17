Reuters: Путин на встрече с Трампом требовал признать Крым российским

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом потребовал признать суверенитет России над аннексированным Крымом в рамках сделки о прекращении войны в Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Неясно, идет ли речь о признании со стороны США или, например, всех западных стран и Украины. По словам источников агентства, Путин также хочет отмены хотя бы части санкций, введенных против России.

Согласно предложенной Путиным сделке, Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей в обмен на обещание России заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях. Украина уже отвергла любое отступление со своих территорий, в частности из Донецкой области.

Утверждается, что Россия готова вернуть сравнительно небольшие участки оккупированных территорий на севере Сумской области и северо-востоке Харьковской области.

По данным проекта DeepState, на которые ссылается Reuters, Россия контролирует около 440 квадратных километров этих двух областей. При этом Украина контролирует около 6600 квадратных километров территории Донбасса.

Источники утверждают, что Россия требует предоставить русскому языку статус официального в некоторых частях Украины или по всей ее территории, а также разрешить в стране свободную деятельность Русской православной церкви (УПЦ Московского патриархата).