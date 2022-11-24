Представители России и Украины на прошлой неделе встретились в Объединённых Арабских Эмиратах, чтобы обсудить возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. В обмен на запуск аммиакопровода, от Москвы требуют освободить украинских военнопленных. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров. Возможные стороны переговоров предметно это не комментировали.

Аммиакопровод Тольятти—Одесса может транспортировать до 2,5 миллион жидкого газа в год из с завода "Тольяттиазот" в украинский черноморский порт Южный в Одесской области. Аммиак используется для производства удобрений, его продажа может приносить около 2,4 миллиарда долларов по действующим ценам. Возобновления работы трубопровода, кроме России, добивается ООН, писала в сентябре The Financial Times, в организации считают, что удобрения сократят продовольственный кризис в мире.

По данным Reuters, в переговорах в ноябре вместо ООН посредником выступали ОАЭ. Требование украинской стороны ранее обнародовал президент Владимир Зеленский: по его словам, Россия должна освободить военнопленных для возобновления экспорта. Именно этот вариант обсуждался в Эр-Рияде.

Ни Россия, ни Украина не сообщали, сколько военнопленных удерживаются каждой из сторон. 29 октября Зеленский заявлял, что Москва уже освободила 1031 пленного. При этом Россия, предположительно, продолжает удерживать больше украинских военных, чем Украина российских.

23 ноября президент России Владимир Путин встречался с основателем владеющего аммиакопроводом "Уралхима" Дмитрием Мазепиным. Предприниматель просил у него содействия в разблокировке магистрали. Российская сторона настаивает, что возобновление работы аммиакопровода предусмотрено зерновой сделкой — соглашением о разблокировке украинских портов для торговли продовольствием.