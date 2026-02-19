Reuters: разведки не верят в мир между Россией и Украиной в 2026 году

Европейские разведки скептически оценили шансы на достижение соглашения о прекращении войны в Украине в 2026 году. Об этом Reuters на условиях анонимности заявили руководители пяти европейских разведслужб.

По словам собеседников агентства, Кремль не хочет быстро завершить войну. Четверо из них отметили, что российские власти используют переговоры с США для давления с целью снятия санкций и заключения торговых сделок. Переговоры в Женеве один из источников Reuters назвал "театрализованным представлением".

Собеседник агентства заметил, что Кремль пытается добиться своих целей, среди которых, по его словам, отстранение от власти Владимира Зеленского и превращение Украины в нейтральную "буферную зону" между Россией и Западом.

Другой собеседник агентства отметил, что Кремль не хочет быстрого мира, а экономика России не находится "на грани краха". Территориальные претензии Путина, по словам того же собеседника, можно удовлетворить, если передать России часть Донецкой области, которую ей не удалось захватить, но он не достигнет цели по свержению правительства Зеленского.

По словам двух собеседников агентства, Кремль пытается разделить переговоры на два направления: по завершению войны и двухсторонним соглашениям между Россией и США, которые включали бы снятие санкций с России.

Ранее в Женеве завершился третий раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Переговоры шли два дня и делились на две части: политическую и военную. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловыми. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после переговоров стороны приблизились "по военному направлению", но не по политическому.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 4–5 февраля в Абу-Даби и был охарактеризован всеми сторонами как конструктивный. По его итогам Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".